Dallgow Döberitz

Testen, testen und noch mehr testen. Das scheint gerade vor Ostern und angesichts der aktuell steilen Infektionskurve eine sinnvolle Strategie. In Dallgow eröffnete vergangenen Mittwoch das Corona-Schnelltestzentrum in der Steinschneiderstraße, in dem sich jeder täglich von 14 bis 18 Uhr ohne Termin testen lassen kann.

Etwa 20 Freiwillige sorgen für den Betrieb

Anja Lau und Diana Flicker helfen seit knapp einer Woche in der Turnhalle neben der Grundschule. Dort wurde mit Stellwänden kurzerhand eine Einbahnstraßen-Teststrecke aufgebaut. Die etwa 20 freiwilligen Helferinnen und Helfer wurden im Vorfeld einen Tag lang mit den Abläufen und den Tests vertraut gemacht und sind seitdem im Einsatz.

Mithelfen statt abwarten

Die Gründe für die Motivation, sich in Schutzkleidung mit Stäbchen an die Testpersonen zu wagen, sind bei vielen ähnlich. „Wir haben jetzt schon so lange den Lockdown und man fühlt sich in dieser Situation schon etwas ohnmächtig“, erklärt Helferin Anja Lau. „Jetzt kann ich endlich aktiv etwas in der Pandemie tun und mich ein paar Stunden in der Woche einbringen, anstatt passiv warten zu müssen“, bekräftigt die 37-Jährige.

Das sogenannte Testbescheinigungsformular kann bereits im Vorfeld auf der Webseite der Gemeinde heruntergeladen und ausgefüllt werden, um Wartezeiten zu verkürzen. (Link: siehe unten). Quelle: Max Braun

Kollegin Diana Flicker pflichtet ihr bei: „Zum einen kann man etwas tun, um die Situation zu verbessern und sich nicht immer nur auf andere zu verlassen. Zum anderen arbeite ich seit etwa einem Jahr in Vollzeit zu Hause und hatte jetzt das Gefühl, mal wieder raus zu wollen und anders gefordert zu werden“, erklärt die zweifache Mutter ihre Motivation.

Diese Aufgabe mit ihren Familien und der Arbeit abzustimmen, habe bei beiden Helferinnen gut geklappt, erzählen sie. „Ich fühle mich trotz des Kontaktes nicht unsicher“, erklärt die 40-Jährige.

In der Turnhalle gibt es zwei Wartebereiche. Einen vor und einen nach dem Schnelltest, um auf das Ergebnis zu warten. Quelle: Max Braun

Das liege auch an den starken Hygienemaßnahmen vor Ort, ergänzt sie. Die Helferinnen und Helfer tragen bei ihrer Tätigkeit sowohl eine FFP-2-Maske, als auch Schutzkittel, Handschuhe und ein zusätzliches Schutzvisier. Zusätzlich werden die Helfer vor jeder Schicht selbst getestet und desinfizieren Hände und Gebrauchsgegenstände regelmäßig.

Das Testzentrum befindet sich in der Turnhalle in der Steinschneiderstraße. Quelle: Max Braun

Durch die Tätigkeit im Testzentrum steigen die Helfer außerdem in die Impf-Kategorie 1 auf, befinden sich also auf der selben Stufe wie medizinisches Personal. Trotzdem wissen sie aktuell noch nicht, wann eine Impfung in Sicht ist. Überraschenderweise finden sich zwischen den aufgebauten Trennwänden in der Turnhalle vermehrt Familien mit Kindern, statt Senioren.

„Das Publikum ist bunt gemischt“, erklärt Diana Flicker. „Es ist nicht so, dass wir nur Senioren hier hätten.“ Aktuell werden auch Grundschulkinder getestet, sofern diese den unangenehmen Prozess mitmachen. Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, werden in der Dallgower Einrichtung grundsätzlich nicht getestet.

Das muss man zum Test mitbringen

Für einen Test muss lediglich der Personalausweis mitgebracht werden. Außerdem kann das Testbescheinigungsformular bereits im Vorfeld ausgefüllt werden, um Wartezeiten zu verkürzen. Das Formular steht auf der Gemeindewebseite zum Download.

Personen mit Krankheitssymptomen sollten sich allerdings eher an ihren Hausarzt oder an spezielle Testzentren wenden. Teststationen, wie die in Dallgow sind vorrangig zum Aufdecken von symptomlosen Infektionsketten gedacht.

Am vergangenen Freitag durchliefen etwa 100 Testwillige den Aufbau in der Turnhalle und brachten die Freiwilligen bereits an ihr Limit. Es ist zu erwarten, dass es in den kommenden Wochen ähnlich aussehen wird. Neue Helferinnen und Helfer sind deshalb noch ausdrücklich gewünscht. Ein Beruf aus dem medizinischen Bereich ist dafür nicht notwendig.

Von Max Braun