Dallgow: DallEck Bar und Café eröffnet unter neuer Führung

Dallgow-Döberitz

Erst vor gut zwei Wochen übernahmen Pia Hein und Ali Hassan Hamadi das DallEck am Dallgower Bahnhof. Seitdem hat das Paar einiges an der Innenausstattung und dem Erscheinungsbild des Lokals verändert. Die Wände sind heller geworden, die Bar ist neu gestaltet und an der Wand prangt ein großer Teppich aus Blüten samt Neonschild.

Am Sonnabend eröffnete das neue DallEck, das tagsüber künftig den Cafébetrieb in den Vordergrund stellt, während abends Shishas, Cocktails und Snacks gefragter sein werden. Natürlich könne man auch tagsüber Cocktails bekommen, versichert Pia Hein, allerdings zog es die ersten Kunden tagsüber doch eher wegen des Kuchens, des Kaffees und des frisch gepressten Orangensafts in das DallEck.

Die beiden sind hier im Ort aufgewachsen und kennen ihre Kundschaft gut. „Die Leute wollen hier in Ruhe etwas trinken und quatschen ohne viel Radau“, erklärt Ali Hassan Hamadi. Der 28-Jährige kennt den Restaurant- und Barbetrieb aus eigener Erfahrung gut. Sein Vater ist Betreiber das Casa Toro Negro-Steakhauses, das sich ebenfalls im alten Bahnhofsgebäude befindet. Er selbst stand schon in der Vergangenheit jahrelang an der Bar und mixt auch im DallEck künftig die Cocktails.

Die gibt es in der alkoholfreien Variante ab 5,50 Euro. Für den Tanz in den Mai am 30. April soll es zwischen 19 und 21 Uhr ausgewählte Cocktails im Doppelpack zum Preis von einem geben, kündigen die beiden an.

In den vergangenen Jahren hatten sich zahlreiche Betreiber in den Räumlichkeiten versucht. Quelle: Max Braun

Wenn die Leute erst einmal da waren, werden sie sicher glücklich gehen und wiederkommen, ist sich das Paar sicher, das so viel anders machen will als die vorherigen Betreiber, von denen es in diesen Räumlichkeiten einige gab. „Die Cocktails sind neu, die Shishas auch“, erzählt Hamadi. Außerdem gilt bis 20 Uhr ein striktes Rauchverbot im Cafébereich. Es gibt ein großzügiges und abgetrenntes Shisha-Separee.

Sportübertragungen im DallEck geplant

Die Musik will man vor allem tagsüber für den Cafébetrieb entspannt halten und ab kommender Woche sollen auf neuen Fernsehgeräten Sportübertragungen für die Fußballfans starten. An den Wochenenden wird das Paar von einer Aushilfe unterstützt, ansonsten betreiben die beiden das Lokal selbst. Dienstag bis Donnerstag ist das DallEck von 12 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Freitag bis Sonntag von 12 bis 3 Uhr nachts. Montag ist Ruhetag.

Etwa eine Woche vor dem DallEck eröffnete direkt nebenan ein Barber Shop, der sowohl Haarschnitte als auch Bart- und Augenbrauenpflege anbietet, jedoch nicht direkt zum Café gehört, erklärt Hamadi.

Von Max Braun