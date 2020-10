Dallgow-Döberitz

Zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Dallgow-Döberitz am 1. November tritt Sven Richter für die CDU an. Für den 48-jährigen Polizisten ist es bereits der zweite Anlauf, 2013 trat er schon einmal an. Die MAZ hat im Vorfeld der Wahl allen sieben Kandidaten sieben Fragen zu ihren politischen Zielen gestellt und um kurze Antworten gebeten.

Welche Projekte wollen Sie in der Gemeinde anschieben?

Sven Richter: In aller Kürze: Kinder, Kitas und Schulen, Mitsprache für Jugendliche im Rathaus, mehr Miteinander durch eine bessere Verzahnung von Ehrenamt und Vereinsleben sowie Gemeinderäume für Seeburg und Dallgow. Auch gerne Klimaschutz, aber ohne ideologische Verblendung. Mehr Power für die Wirtschaft und ich möchte den Verkehr neu regeln und endlich wieder Dorffeste möglich machen.

Was ist das Thema Nummer 1 in den nächsten Jahren?

Es gibt kein wirkliches Themen-Ranking, aber eine dringende Prioritätenliste: Unsere Freiwillige Feuerwehr muss so ausgestattet sein, dass sie den wachsenden Anforderungen an sie gerecht wird. Unsere Kinder müssen so unterrichtet werden können, dass ihnen pandemie-sicher Wissen vermittelt werden kann. Wir dürfen verkehrstechnisch nicht unter dem stetigen Wachstum der Nachbargemeinden leiden. Wir sollten mehr kaufmännische und wissenschaftliche Arbeitsplätze zu uns holen.

Was gefällt Ihnen an Dallgow-Döberitz? Was gefällt Ihnen nicht?

Wir haben keine Berge und wir wohnen auch nicht am Meer. Zweiteres vermisse ich schon ein stückweit. Trotzdem ist Dallgow-Döberitz mit seinen Ortsteilen Seeburg und Rohrbeck so wertvoll für uns. Denn hier sind wir zuhause und unser Zuhause ist eine echte deutsch-deutsche Erfolgsgeschichte! Viele von uns leben seit Jahrzehnten hier, der Großteil, so wie ich, ist nach der Deutschen Einheit dazugekommen. Doch wir wurden mehr als freundlich empfangen. Das hat mir immer sehr imponiert. Viele haben Grund erworben, um zu bleiben, andere wohnen gern zur Miete hier, weil es uns einfach gefällt. Und so sind Dallgow, Seeburg oder Rohrbeck für uns zu einem Zuhause geworden, das wir sehr schätzen.

Was tun Sie als erstes, wenn Sie Bürgermeister sind?

Als Nachfolger von Jürgen Hemberger ist es zunächst einmal sehr wichtig, in der Belegschaft im Rathaus und bei den Mitarbeitern unserer Gemeinde für Vertrauen zu werben. Ich meine, ihr Chef wird nach 15 Jahren die Brücke verlassen – das habe ich ganz sicher im Hinterkopf, wenn ich an meinem ersten Arbeitstag das Rathaus betrete. Zu den ersten Projekten zählen solche, deren Fördergelder noch im Jahr 2020 beantragt werden müssen, wie zum Beispiel die Ausstattung der Grundschule mit neuen Computern.

Welchen Stellenwert hat Seeburg? Ist der Ortsteil ausreichend vertreten?

Die rund 1130 Seeburgerinnen und Seeburger wissen, dass sie in mir einen verlässlichen und solventen Partner auf Augenhöhe haben. Nur weil ich in Dallgow wohne, werde ich meinen Wohnort ganz sicher nicht den anderen Ortsteilen vorziehen. Wir haben in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Seeburg in der Gemeindevertretung und beim Bürgermeister Gehör verschafft wurde und das wird sich in Zukunft nicht ändern. Davon bin ich überzeugt.

Die Verkehrsbelastung in der Gemeinde ist groß. Welche Möglichkeiten sehen Sie für Entlastungen?

Das ist in der Tat das größte und auch drängendste Problem in Dallgow und auch in Seeburg. Unsere Gemeinde ist dem Wachstum um uns herum regelrecht bedingungslos ausgesetzt. Ich werde alles prüfen und prüfen lassen, was Erleichterung verspricht: Möglichkeiten an Ortsumfahrungen, wie eine Westtangente für Finkenkrug, Durchfahrung nur für Anlieger, zeitweise Geschwindigkeitsbegrenzungen, stundenweises Aussetzen einer Durchfahrung – alles steht auf dem Prüfstand, wirklich alles.

Wen würden Sie selbst wählen?

Ich halte es da wie der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, bei der Kanzlerwahl 1949, hoffe aber, dass es nicht so eng wird wie bei ihm. Denn Adenauer hatte die Wahl mit nur einer Stimme Vorsprung gewonnen. Wenn die Frage auf jemand anderes abzielt, dann würde ich Kerstin Richter von der SPD wählen. Sie macht seit Jahren wirklich gute Politik für unsere Gemeinde. Und irgendwie gefällt mir ihr Nachname.

Von Danilo Hafer