Dallgow-Döberitz

Zwei Wochen nach dem Empfang für Ehrenamtliche, der nach dem Willen von Dallgows Bürgermeister Jürgen Hemberger (Freie Wähler) in den nächsten Jahren mit dem Ehrenamtspreis als Tradition in der Gemeinde fortgeführt werden soll, hatte der Bürgermeister Freitagabend viel Prominenz zum ersten Zusammentreffen im Plenarsaal des neuen Dallgower Rathauses eingeladen.

Prominente Gäste

Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) und auch die stellvertretende Präsidentin des Landtages Barbara Richstein ( CDU) stellten die enge Verbindung zwischen Kommune und Landespolitik dar. Dabei erzählte die grüne Ministerin, dass sie vor einigen Wochen verwunderte darüber war, wie langsam alle auf der Wilmsstraße fahren würden, bis ihr aufgefallen war, „dass hier seit neustem Tempo 30 vorgeschrieben ist.“Außerdem lobte sie das breite und erfolgreiche Engagement für Flüchtlinge, die im Artilleriepark aufgenommen wurden, und „um die sich so viele Menschen aus dem Ort gekümmert haben“.

Barbara Richstein erinnerte daran, dass in diesem Jahr 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert werden und dass die ersten Jahre mit vielen Rückschlägen, Enttäuschungen und Bitterkeit begonnen hätten: „Es war die Zeit, als fast jede Familie von Arbeitslosigkeit betroffen war.“ Dann aber hob sie Dallgow als Beispiel hervor, wo die Wiedervereinigung gelungen sei.

Zwei Königinnen waren als Gäste in Dallgow: Ketzins Fischerkönigin Lena Kiefel (r.) und Heidekönigin Madita Wendte. Quelle: Ulrich Hansbuer

Das bestätigte Bürgermeister Jürgen Hemberger: „Wir sind das teuerste Pflaster im Havelland. Das heißt, die Menschen leben gerne hier.“ Dabei zählte er auf, dass Dallgow im letzten Jahr den 10 000. Einwohner begrüßen durfte, er erinnerte an die vielen neuen Gebäude in der Gemarkung der Gemeinde und verwies auf „das Jahrhundertereignis“, die Eröffnung des neuen Rathauses“.

Sorgen wegen des Verkehrs

Sorgenvoll berichtete er über die Verkehrsprobleme in der Wilmsstraße, auf der B 5, der L 20 und beim Bahn-Regionalverkehr, die sich in den kommenden Jahren noch verstärken könnten. „Hinzu kommt noch eine Berliner Verkehrspolitik, die keine Rücksicht auf Pendler nimmt und autofrei werden will“, so Hemberger. Er kritisierte: „Wenn keine neuen öffentlichen Verkehrsverbindungen geschaffen werden, und es sind keine in Sicht, bleibt Brandenburg draußen vor der Tür.“

Geringe Pro-Kopf-Verschuldung

Mehr als drei Millionen Euro flossen im letzten Jahr in die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde (Neubau Feuerwache Seeburg mit 2,4 Millionen, neuer Drehleiterwagen mit 575 000 Euro), die in 161 Einsätzen mit 2 620 Stunden im Jahr 2019 viel gefordert war. Trotz reger Bautätigkeit in der Gemeinde bezeichnete Hemberger die Finanzen mit Blick auf 2020 als „im Gleichgewicht. „Unsere aktuelle Verschuldung liegt bei 35 Euro pro Einwohner, die Rücklagen liegen im Millionenbereich, sodass wir die Pflichtaufgaben in den nächsten Jahren erfüllen können.“

Mit Blumen wurde Heike Katzor, Kämmerin in Dallgow, verabschiedet, die zum Jahresende in den Ruhestand gegangen war. „Sie hat einen großen Anteil an unserem Erfolg“, so Hemberger.

Zwei königliche Hoheiten beendeten den Festakt: Ketzins Fischerkönigin Lena Kiefel lud zum Fischerfest nach Ketzin/ Havel ein, Heidekönigin Madita Wendte zum 12. Kreiserntefest nach Paaren im Glien, das Dallgow-Döberitz in diesem Jahr ausrichtet.

Von Ulrich Hansbuer