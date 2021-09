Dallgow-Döberitz

Bereits fünf Minuten vor der offiziellen Öffnung der Wahllokale standen Michael Steingräber und Partnerin Mandy vor dem Dallgower Rathaus und warteten darauf, ihre Stimmen abzugeben.

Der Frühaufsteher geht schon seit jeher gleich am Morgen zur Wahl. „Es ist ja ein Privileg, wählen zu dürfen, und wenn man es schon morgens erledigt, hat man den Rest des Tages für sich“, erklärt der 34-Jährige. „Wichtig ist, überhaupt zu wählen, anstatt nicht zur Wahl zu gehen und dann im Nachhinein zu meckern“, bekräftigt der Ur-Dallgower.

Schon seine Eltern haben vorgelebt, sich immer die Zeit zur Wahl zu nehmen und den Gang zur Wahlurne am Sonntag nicht auf die lange Bank zu schieben. Im Endeffekt seien es „nur fünf Minuten Arbeit“, so Steingräber.

Doch die beiden waren nicht die Einzigen, die pünktlich zum offiziellen Wahlstart am Rathaus eintrafen. Schon in den ersten fünf Minuten bildete sich eine kleine Schlange aus Dallgower Frühauf-stehern im Foyer des Rathauses.

Briefwahl nachgefragt wie nie

Dennoch werden insgesamt deutlich weniger Dallgower unmittelbar an der Urne wählen. Genau 2931 Anträge auf Briefwahl sind bei der Gemeinde eingegangen. In den letzten Wochen haben zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung die Umschläge für die Briefwähler gepackt, erklärt Rita Lehmann, stellvertretende Wahlleiterin der Gemeinde, am Wahlsonntag auf MAZ-Nachfrage.

Von Max Braun