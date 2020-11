Dallgow-Döberitz: Dagmar Schütze ist neue Vorsitzende des Seniorenbeirats

Dallgow-Döberitz

Der Seniorenbeirat in der Gemeinde Dallgow-Döberitz hat eine neue Vorsitzende. Ab sofort kümmert sich Dagmar Schütze um die Belange der älteren Dallgower. Die 66-Jährige engagiert sich bereits seit 2014 im Beirat. Der bisherige Vorsitzende Peter Nanzka hat sich nach zehn Jahren aktiver Seniorenarbeit nicht erneut für den Posten zur Verfügung gestellt, wird dem Seniorenbeirat aber weiter erhalten bleiben.

Amtsübernahme in schweren Zeiten

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, auch wenn ich sie in schweren Zeiten antrete“, sagt Dagmar Schütze. Die Corona-Krise trifft auch die Senioren im Ort. „Einsamkeit ist ein großes Thema. Es können ja keine Veranstaltungen und Treffen stattfinden, bei denen wir sonst zusammengekommen sind“, so Schütze.

Der beliebte Tanznachmittag im Deutschen Haus – fällt aus. Die Seniorenweihnachtsfeier des Bürgermeisters – abgesagt. Und auch private Zusammenkünfte in kleinen Gruppen gibt es derzeit nicht. „Unsere letzte Veranstaltung war das Filmfest der Generationen, zu dem wir im Rathaus im Oktober noch einen Film zum Thema Demenz zeigen konnten. Danach war alles dicht. Es war die einzige richtige Veranstaltung in diesem Jahr. Es ist wirklich eine traurige Situation für die älteren Menschen“, sagt Schütze.

Seniorenberatung nur noch am Telefon

Dort, wo sie Kontakte hat, versucht die neue Vorsitzende per Telefon mit den Menschen zu sprechen. „Oder man trifft sich beim Einkaufen und fragt dann nach, wie es ihnen geht.“ Dagmar Schütze hofft sehr, dass das Leben im nächsten Jahr wieder an Normalität gewinnt und auch Veranstaltungen für Senioren wieder möglich sein werden. Denn darum hatte sie sich in den vergangenen Jahren stets gekümmert und unter anderem regelmäßig Präventionsveranstaltungen, etwa zum weit verbreiteten Thema Enkeltrick, organisiert.

20 Jahre war Dagmar Schütze zudem Vorsitzenden des Landesverbandes Berlin-Brandenburg des Blauen Kreuzes, eines christlichen Suchthilfeverbandes. „Nach einem Unfall konnte ich nicht mehr als Sportlehrerin arbeiten und so bin ich dann zur Präventionsarbeit gekommen. Im vergangenen Jahr habe ich den Vorsitz dann an die nächste Generation übergeben, um mich wieder etwas Neuem zu widmen“, erzählt sie.

Von Staaken nach Dallgow

Seit 2013 lebt Dagmar Schütze in Dallgow-Döberitz. Zuvor wohnte sie 45 Jahre lang in Staaken, unweit der Mauer. Irgendwann habe die Frage im Raum gestanden, wo sie und ihr Mann alt werden wollen. Per Zufall schauten sie sich auch Häuser und Grundstücke in Dallgow an. „Ich kann mich genau daran erinnern, als wir dort waren. Es war Herbst, so wie jetzt, und die Bäume waren golden. Es war wie im Paradies“, erinnert sich die ehemalige Lehrerin.

Damit Dallgow auch für die Senioren ein Paradies wird, fehle allerdings noch etwas ganz Entscheidendes. „Ein Mehrgenerationenhaus oder einfach ein Raum, in dem wir uns treffen können. Das wäre schön. Darüber reden wir schon seit vielen Jahren. Aber ich sehe langsam Licht am Ende des Tunnels“, so Schütze. Unterstützung darf sie dabei wohl auch vom neu gewählten Bürgermeister der Gemeinde, Sven Richter ( CDU), erwarten, der das Thema in seinem Wahlkampf immer wieder betont hatte.

Die Senioren von Morgen

Darüber hinaus macht sich die neue Seniorenchefin aber auch grundsätzliche Gedanken darüber, wie ältere Menschen künftig in Kontakt bleiben können. „Es kommt jetzt eine Generation von Senioren, die auch mit digitalen Medien umgehen kann. Vielleicht wird das in der Zukunft auch in der Seniorenarbeit eine Rolle spielen. Ich habe da zumindest keine Berührungsängste“, betont Dagmar Schütze.

Neben Dagmar Schütze sind Wolfgang Biernath (1. Stellvertreter) und Peter Nanzka (2. Stellvertreter) im Vorstand des Seniorenbeirats aktiv. Rüdiger Schäfer und Werner Zander sind stimmberechtigte Mitglieder. Der Beirat ist unter 03322/8529280 oder unter seniorenbeirat@dallgow.de erreichbar.

Von Danilo Hafer