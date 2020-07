Dallgow-Döberitz

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag durch ein Dachfenster in ein Ladengeschäft in der Wilmsstraße in Dallgow-Döberitz eingestiegen. Eine Mitarbeiterin hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Von MAZ