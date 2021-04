Dallgow-Döberitz

Einer 83-jährigen Havelländerin ist am Donnerstagabend, offenbar nach einem Einkauf in einem Lebensmittelmarkt in der Wilmsstraße in Dallgow-Döberitz, das Portmonee gestohlen worden. Die Frau verständigte selbst die Polizei.

Sie gab gegenüber den beamten an, dass sie ihren Einkauf und das Portmonee auf den Beifahrersitz ihres Autos gelegt hatte, um den Einkaufswagen wegzubringen. Als sie zuhause ankam, habe sie dann festgestellt, dass die Geldbörse weg war.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war das Auto der Frau möglicherweise nicht verschlossen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Es wurde eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen.

Von MAZonline