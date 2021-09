Dallgow-Döberitz

Saft- und kraftlos: Unabhängig vom Anbieter klagen immer wieder zahlreiche Dallgower über zu langsames oder ausfallendes Internet. Seit Mai dieses Jahres verhandelte die Gemeinde mit dem Telekommunikationsunternehmen DNS:NET über den Glasfaserausbau in Dallgow.

Nach der Zustimmung der Gemeindevertreter schloss die Gemeinde nun eine sogenannte Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen ab, welche die Grundlage für die Zusammenarbeit bildet und beispielsweise Genehmigungsprozesse für Bauarbeiten beschleunigen soll.

Eine „große Chance“ für Dallgow

Die Gemeindevertreter sehen das anstehende Großprojekt grundsätzlich als Schritt in die richtige Richtung. „Ich glaube, das Projekt ist für Dallgow eine große Chance“, erklärte Bürgermeister Sven Richter bei der Unterzeichnung der Vereinbarung am langen Tisch, der am Donnerstag vor dem Dallgower Rathaus aufgebaut war.

„Ich sehe die Kooperationsvereinbarung auf jeden Fall positiv. Wir schaffen somit eine weitere Möglichkeit, die Digitalisierung der Gemeinde voranzutreiben“, meinte auch Sascha Labenski (Freie Wähler) auf Nachfrage. Peter Paul Weiler (Grüne) begrüßt den Ausbau ebenfalls, sieht jedoch mögliche weiße Flecken im geplanten Glasfaser-Netz kritisch.

Kritik an möglichen „weißen Flecken“

„Ein schnelles Internet ist gut und wichtig für Dallgow. Aber Engelsfelde und kleine Bereiche in Dallgow sollen laut einer Karte von DNS:Net nicht ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Sie werden damit wohl in absehbarer Zeit kein Glasfasernetz erhalten. Das hätte aber Bedingung dafür sein sollen, wenn sich schon der Bürgermeister verpflichtet, auf Werbeveranstaltungen von DNS:Net aufzutreten und Plakatierungsflächen zur Verfügung zu stellen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Kritisch sehe er auch, „dass keine Frist festgelegt wird, bis wann der Ausbau erfolgen soll. Deshalb ist das ein eher schlechter Deal“. Auf MAZ-Nachfrage, ob die weißen Flecken in der Planung noch immer existieren, verneinten Bürgermeister Richter und Stefan Holighaus, Mitglied der Geschäftsführung von DNS:NET, am Rande des Termins im Rathaus dies.

Ausbau läuft im kommenden Jahr richtig an

Das Unternehmen will in der kommenden Zeit noch weitere Kunden akquirieren, im kommenden Jahr soll der Ausbau dann richtig anlaufen. Sollten einzelne Abschnitte bereits betriebsbereit sein, wird man diese auch schon ans Netz gehen lassen.

„Je früher einzelne Kunden Licht auf der Leitung haben, desto besser“, erklärte Holighaus im Anschluss an die Unterzeichnung der Unterlagen. Sobald eine Inbetriebnahme erfolgen kann, würden die betreffenden Kunden rechtzeitig informiert.

Erneute Internetstörungen in der Gemeinde

Bis die ersten Dallgower Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen sind, geht der Ärger mit dem Internet in Teilen der Gemeinde unterdessen weiter. Aktuell klagen vor allem Vodafone-Kabelkunden seit Mitte August immer wieder über unregelmäßige Totalausfälle ihrer Internetanschlüsse.

Thorsten Noack ist einer von mehreren dutzend betroffenen Kunden. Der Dallgower ist in der IT-Sicherheit und Netzwerkadministration tätig, braucht für seinen Job im Homeoffice unbedingt eine leistungssichere Internetverbindung. „Vor allem am späten Nachmittag und abends, wenn die meisten ihren Internetanschluss nutzen, fällt das Internet immer wieder komplett aus“, erklärt er.

Suche nach dem Auslöser läuft

Betroffen davon sind vor allem Anwohner der Bahnhof-, Linden- und Kurmarkstraße. In den sozialen Netzwerken tauschen sich die Betroffenen bereits seit mehreren Wochen zur Problematik aus. Noack hält durch seine berufliche IT-Kenntnis ein Problem mit den verschiedenen Übertragungsstandards der älteren und neueren WLAN-Router für möglich, auch wenn das nur eine Vermutung sei.

Auf Anfrage bei Vodafone erklärt der Mobilfunkkonzern, dass „tatsächlich sporadische Einschränkungen in einem sehr kleinen Teil des Vodafone-Kabelnetzes in Dallgow-Döberitz“ existieren. Im betroffenen Streckenabschnitt sei laut Vodafone ein „lokaler Rückwegstörer aktiv, der die Internet- und Telefonnutzung bei insgesamt 56 Haushalten zeitweise beeinträchtigt“.

Besserung in Sicht

Rückwegstörer seien laut dem Unternehmen „meistens uralte, defekte oder illegal betriebene Geräte, die ein Kunde an das Kabelnetz anschließt“, so der Konzern. Die Technik-Spezialisten arbeiten bereits mit Hochdruck an der Eingrenzung des Rückwegstörers und man gehe davon aus, den Verursacher der Netzstörung kurzfristig ermitteln zu können, heißt es weiter.

Nach aktuellsten Informationen scheint das Internet in den betroffenen Haushalten momentan wieder stabiler zu laufen.

Von Max Braun