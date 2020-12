Dallgow-Döberitz

Nur noch wenige Tage, dann ist es da – das Fest der Liebe. Vorbereitungen und letzte Erledigungen werden gemacht. Es soll ein schönes Fest mit der Familie werden, besonders in diesem Jahr – dem Jahr der Einschränkungen. Dazu gehört auch der Weihnachtsbaum. Er ist das wohl bekannteste Symbol des Weihnachtsfestes und gehört für die meisten Menschen unweigerlich zum Fest dazu.

Die meisten Festtagstannen werden oft schon lange vor ihrem großen Auftritt gekauft, wobei der Großteil der Kunden ihren Baum erst kurz vor dem Heiligen Abend zu Hause aufstellt.

Nur die Tanne, die keiner will

So machen es auch Ruth und Frank Schmalfuß aus Falkensee. Sie sind am Sonnabend in den Havelpark nach Dallgow-Döberitz gefahren, um dort einen Baum zu kaufen. „Die Auswahl ist noch sehr gut. Wir holen unseren Baum eigentlich später, sprich am 23. Dezember. Wir nehmen dann bewusst immer die Tanne, die keiner will. Sie bekommt bei uns ein Zuhause auf Zeit.“ Ruth Schmalfuß ergänzt lachend: „Wir haben eine soziale Ader für die nicht perfekten Weihnachtsbäume.“

Ein Baum mit Charakter ist eben nicht für jeden etwas. Form und Länge müssen schon stimmen. Deshalb schauen sich der fünfjährige Levin und sein Papa Niklas Langner aus Brieselang die Bäume ganz genau an. „Eigentlich wollten wir schon in der Woche einen Baum kaufen, also etwas eher als üblich, haben es aus Zeitgründen aber nicht geschafft,“ erzählt Niklas Langner, „aber wenn die Ehefrau Druck macht, dann wird es höchste Zeit“. Auf die Frage, was für sie wichtig bei der Auswahl des Baumes ist, kommt die spontane Antwort: „Er muss meiner Frau gefallen und in die Ecke passen, wo er später stehen soll.“ Mit dem Baum im Schlepptau geht es dann zur Kasse. Mitarbeiter Patrick Atrott und Ramy Mohamad ziehen den Nadelbaum durch den Netztrichter, er ist nun komplett mit einem Netz überzogen und kann besser transportiert werden.

Seit vier Jahren Baumverkäufer

„Ich verkaufe Weihnachtsbäume für die Firma Braunert aus Hoppegarten. Unsere Bäume kommen aus dem Eigenanbau aus Kyritz. Aber die Felder dort sind nun leer, sodass wir einige Bäume aus Dänemark dazukaufen mussten,“ erzählt Patrick Atrott. „Der umsatzstärkste Tag ist bei uns der Sonnabend vor dem dritten Advent. Am Sonntag vor Heiligabend kommen meistens die Kunden, die einen besonderen Baum suchen. Die laufen dann mit Zollstock und Maßband durch die Reihen, um ihren persönlichen Prachtbaum zu finden.“

Seit vier Jahren verkauft Atrott Weihnachtsbäume. Es sei für ihn bis jetzt das schlechteste Verkaufsjahr. „Ob es an Corona liegt, kann ich nicht sagen, die Kunden sind eher verhalten.“ Nichtsdestotrotz sind er und sein Kollege mit Charme und Humor bei der Sache. „Wir beraten bei der Auswahl des Baumes, gehen mit den Kunden durch die Reihen, holen den gewünschten Baum hervor. Aber in diesem Jahr nehmen das die wenigsten Kunden in Anspruch. Sie gehen allein durch, suchen sich einen Baum aus und kommen zur Kasse, das ist für uns auch etwas Neues, das ist fast wie Selbstbedienung.“

Auch Familie Bismarck/ Rehlender aus Berlin suchte ihren Festtagsbaum selbst aus, lediglich das Verpacken in ein Netz übernehmen Patrick Atrott und Ramy Mohamad. „Wir kommen seit einigen Jahren aus Berlin nach Dallgow-Döberitz, um hier unseren Weihnachtsbaum zu kaufen. Wo wir wohnen, sind die Bäume teurer und auch kleiner“, berichten Marc Bismarck und Nadia Rehlender.

Von Hannelore Berg