Dallgow-Döberitz

Die Freie Wählergemeinschaft Dallgow geht mit Harald Wunderlich als Kandidat in die Bürgermeisterwahl. Der Seeburger wurde einstimmig von den Mitgliedern der FWG als Kandidat nominiert. Am 1. November wird in Dallgow-Döberitz ein Nachfolger für Bürgermeister Jürgen Hemberger gesucht. Bisher hatten sich Sven Richter ( CDU), Kerstin Richter ( SPD), Vivien Tharun (Die Partei), Anna Mohn (Grüne) und Einzelbewerber Marc Lampe als Nachfolger ins Gespräch gebracht.

20 Jahre im Havelland

Seit 1999 lebt Harald Wunderlich in Dallgow-Döberitz im Ortsteil Seeburg. Von Beginn an engagierte sich der 64-jährige Vater von drei Kindern ehrenamtlich insbesondere zum Thema „Schutz vor Kriminalität“ in der Gemeinde. Seit den Kommunalwahlen im Jahr 2008 vertritt er die Bürgerinteressen als Gemeindevertreter in Dallgow-Döberitz und als Ortsvorsteher im Ortsteil Seeburg.

Kein Raum für Parteiideologie

Von besonderer Bedeutung für ihn ist eine intensive Beteiligung der Bürger an Entscheidungsprozessen. Die Probleme sind vor Ort zu lösen, parteiideologische Überlegungen haben dabei keinen Platz. Seine Fähigkeit zuzuhören sowie verschiedene Meinungen und Interessen zu vernünftigen gemeinsamen Ergebnissen zusammenzuführen, sind persönliche Stärken des Kandidaten. Harald Wunderlich versteht die Funktion eines Bürgermeisters als die eines Dienstleisters für alle Dallgowerinnen und Dallgower.

Für einen Bürgermeister, der gleichzeitig Chef der Verwaltung ist, sind Führungsstärke, Organisationsvermögen und Kenntnisse von Verwaltungstätigkeiten von besonderer Bedeutung.

Erfahrung in der Verwaltung

Harald Wunderlich hat in der Vergangenheit langjährig große Abteilungen mit einer Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Berliner Verwaltung geführt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Organisation und Reform von Verwaltungsabläufen. Bürgernähe, Transparenz und Effizienz sind für Ihn angestrebte Grundlagen des Verwaltungshandelns.

Behutsame Entwicklung

Als politische Ziele nennt er die behutsame Entwicklung der Gemeinde, die Gestaltung der Verkehrsentwicklung, die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum sowie ein breites Angebot an Beschäftigungs- und Sportmöglichkeiten, sowohl für die junge als auch die ältere Generation. „Ein möglichst stabiler und ausgeglichener Haushalt ist die Grundlage für ein zufriedenes Leben in unserer Gemeinde“, meint Harald Wunderlich.

