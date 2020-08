Dallgow-Döberitz

Auf dem Gelände der Kita „Schlumpfenland“ in der Finkenkruger Straße in Dallgow-Döberitz wurde mit dem Abriss des Kitagebäudes begonnen. Es soll weichen und Platz machen für einen zweistöckigen Neubau mit Gruppen-, Bewegungs- und Schlafräumen. Dieser soll Platz für rund 100 Kinder bieten. Die Gemeinde plant mit Baukosten in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro.

Alter Schornstein bleibt erhalten

Mit den Vorbereitungen für den Start der Bauarbeiten soll noch Anfang September begonnen werden. Abgerissen wird aber nicht alles: Der Entwurf der Falkenseer Architekten Seidl und Seidl bezieht den markanten Schornstein mit ein. Dieser soll als eine Art Industriedenkmal erhalten bleiben und an das neue Gebäude mit einer Wendeltreppe angrenzen.

Von Danilo Hafer