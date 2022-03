Dallgow

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in Dallgow-Döberitz ereignet. Ein Kraftradfahrer verlor auf der Straße Am Reitplatz aus bislang unbekannter Ursache offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf ein geparktes Auto. Der Kraftradfahrer erlitt leichte Verletzungen und gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Sein Kraftrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Von MAZonline