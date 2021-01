Dallgow-Döberitz

Nach knapp acht Monaten Bauzeit sind die Sanierungsarbeiten am Marie-Curie Gymnasium in Dallgow abgeschlossen. Der Boden und die Verkleidungen des Pausenhofes auf dem Dach der 2005 eröffneten Schule wurden in Stand gesetzt.

Vor gut einem Jahr traten erste Wasserschäden in den Klassenräumen unter dem Pausenhof auf dem Flachdach auf. Eine Erneuerung der Regenwasser-Abläufe brachte keine Besserung, deshalb entschied man, die etwa 2500 Quadratmeter große Dachfläche samt der darauf befindlichen Aufbauten komplett zu erneuern.

Anzeige

Neues Material statt Naturholz

Der gepflasterte Boden wurde mit größeren Steinplatten ersetzt und neu abgedichtet. Auch die treppenartigen Sitzmöglichkeiten für Schüler bekamen rundum neue Verkleidungen. Die aus dicken Holzbohlen bestehenden Aufbauten waren durch Wettereinwirkungen ebenfalls beeinträchtigt.

Die frisch sanierten Spiegelkästen auf dem Dach bieten weiterhin Einblick in den darunter liegenden Schulflur. Quelle: Max Braun

Statt Naturholz wurde nun ein Gemisch aus Holz und Kunststoff verwendet, das wesentlich unempfindlicher gegen Wettereinflüsse ist. Aufgrund der neuen Verkleidung gibt es keine Fenster mehr, durch die man vom vorderen Pausendeck runter in die Sporthalle blicken konnte. Das dürfte die Schüler allerdings wenig stören.

Abiturprüfungen und Attikas

Für Verzögerungen im Bauablauf sorgten unter anderem die Abiturprüfungen im vergangenen Jahr, die aufgrund der Abstandsregelungen in unterschiedlichen Räumen geschrieben werden mussten. Eine Bauunterbrechung im Rhythmus der Klausuren konnte die Baufirma nicht garantieren.

Die Handwerker mussten folglich wochenweise den Baubetrieb unterbrechen, um Baulärm während der Abiturprüfungen zu vermeiden. Zudem sorgten zusätzliche Montageleistungen an den Attikas, also den Metall-Glas-Geländern zum Absturzschutz, für Verzögerungen.

Die Instandsetzungskosten von etwa 1,3 Millionen Euro werden vom Schulträger, dem Landkreis Havelland, finanziert. Fördermittel wurden nicht in Anspruch genommen. Das rundum erneuerte Kompaktdach soll eine Dichtigkeitsgarantie von 20 Jahren haben.

Von Max Braun