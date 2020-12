Dallgow-Döberitz: Pferd schwer misshandelt – Polizei sucht Zeugen

Dallgow-Döberitz

Der Betreiber eines Reiterhofs teilte der Polizei am Dienstag (15. Dezember) mit, dass ein Pferd offenbar misshandelt und dabei schwer verletzt wurde. Die Verletzungen wurden am Montagmorgen (14. Dezember) festgestellt und waren so schwer, dass das Tier eingeschläfert werden musste. Es besteht der Verdacht, dass die Verletzungen im Genitalbereich dem Tier absichtlich zugefügt wurden. Es wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei der Inspektion Havelland hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und fragt: Wer hat im Zeitraum von Sonntag (13. Dezember) bis Montag (14. Dezember) und auch darüber hinaus in Dallgow-Döberitz Personen beobachtet, die mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten? Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322 275-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter www.polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline