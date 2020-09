Dallgow-Döberitz

Der Diebstahl eines Pkw Audi wurde der Polizei am Montagmorgen gemeldet. Die Fahrerin hatte das Auto am späten Donnerstagabend ordnungsgemäß verschlossen in der Kastanienstraße in Dallgow-Döberitz abgestellt. Unbekannte haben das Fahrzeug dann in der Nacht zum Montag entwendet. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und leitete die Fahndung ein.

Am Nachmittag des gleichen Tages entdeckten Autobahnpolizisten den gestohlenen Audi auf einem Parkplatz der BAB 11 (Ladeburger Heide).

Anzeige

Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe des unverschlossen abgestellten Pkw. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, Kriminaltechniker untersuchten es anschließend auf Spuren. Die Ermittlungen laufen weiter.

Von MAZ Havelland