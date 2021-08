Dallgow-Döbritz

Es dauerte keine zehn Minuten, da waren sie im Erdboden eingesetzt, die beiden Stolpersteine in Gedenken an Herta und Richard Katz. Lange war um die Verlegung der Erinnerungsstücke in der Nauener Straße in Dallgow-Döberitz gerungen worden. An diesem Samstag war es nun soweit. Viele Einwohner und Gäste kamen zu der Gedenkveranstaltung an die beiden ehemaligen jüdischen Bürger der Stadt, die einst in dem Haus Nummer 24 wohnten und 1943 – zu Zeiten des NS-Regimes – in ein Konzentrationslager deportiert und anschließend ermordet wurden.

Drei Stolpersteine in Dallgow-Döberitz

Herta und Richard Katz waren zwei von mindestens 35 Menschen in Dallgow-Döberitz, die zu dieser Zeit solch ein Schicksal erfahren mussten, wie Vize-Bürgermeister Peter Kristke beziffert. Nach dem Stolperstein in der Mittelstraße für Martin Karpinski ist es die zweite Gedenkstätte dieser Art im Ort. „Im ganzen Osthavelland sind es mittlerweile mehr als 50“, sagt Thomas Lenkitsch, der die beiden neuen Stolpersteine mit initiiert hat. Doch noch nie habe es so lange bis zur Umsetzung gedauert. Mehr als zehn Jahre nahm dieser langwierige und schwierige Prozess in Anspruch.

Zahlreiche Teilnehmer kamen zu der Verlegung der Stolpersteine in die Nauener Straße. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Schuld daran war ein Satz im Stolperstein-Grundsatzbeschluss der Gemeinde. Demnach musste bisher der Eigentümer, vor dessen Grundstück der Stein verlegt werden soll, dem zustimmen. Im Fall der Nauener Straße waren die heutigen Anwohner stets dagegen. Der Grund: Ein Stolperstein würde sie täglich an das tragische Schicksal der eigenen Familie erinnern, nachdem das Familienoberhaupt 1945 in ein russisches Internierungslager gesperrt wurde, wo es 1947 starb.

Opfer sollen Namen bekommen

Nach einer Änderung des Stolperstein-Grundsatzbeschlusses im Jahr 2019 konnte die Verlegung der beiden Stolpersteine nun rechtmäßig stattfinden. „Es ist wichtig die Geschichte der Menschen in den Vordergrund zu rücken. In den Konzentrationslagern bekamen sie oft nur Nummern, jetzt auch einen Namen“, sagt Rüdiger Schäfer, der die beiden Steine mit Spachtel und Mörtel verlegte. „So etwas darf nie wieder passieren. Deshalb ist es wichtig an das Schicksal dieser Menschen zu erinnern.“

Die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung legten Blumen an die frisch verlegten Stolpersteine nieder. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Herta und Richard Katz stammten aus angesehenen Berliner Familien. Richard Katz war Architekt und erwarb 1929 für seine dreiköpfige Familie ein kleines Eigenheim in Dallgow. Nach 1933 wurden sie als Juden zunehmend vom NS-Regime verfolgt. Die Eltern zogen sich dauerhaft nach Dallgow zurück. Zuletzt einkommenslos und geächtet, wurden beide 1943 in Konzentrationslager deportiert. Im darauf folgenden Jahr wurden Richard Katz in Theresienstadt und Herta Katz ins Auschwitz ermordet. Einzig ihre Tochter Romana überlebte und konnte über diese Zeit berichten.

Vortrag über das Leben von Herta und Richard Katz

Der Initiator dieser Art des Gedenkens ist der in Nauen geborene Künstler Gunter Demning. Dallgow ist einer von 70 Orten in Brandenburg, an denen heute bereits Stolpersteine liegen. Sie sollen an Menschen erinnern, die in den Jahren 1933 bis 1945 unterdrückt, vertrieben und ermordet wurden. Die Intention, die den Künstler bis heute antreibt ist, den Menschen ihren Namen zurückzugeben und diesen an den letzten selbst gewählten Wohnort zurückzubringen.

Im Anschluss der Stolpersteinverlegung von Herta und Richard Katz fand ein Vortrag über deren Leben statt, an dem auch Mitglieder der Familie teilnahmen.

Von Marcus J. Pfeiffer