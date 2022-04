Dallgow-Döberitz

Zu einem Unfall kam es am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 5 bei Dallgow-Döberitz. Ein Transporter, der ein anderes Fahrzeug abschleppte, war in Richtung Berlin unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und rechts in die Leitplanke fuhr. Einer der beteiligten Transporter drehte sich dabei. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Straße musste am Vormittag noch von Fahrzeugteilen beräumt werden.

Von MAZonline