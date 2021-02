Dallgow-Döberitz

Ein Großbrand vernichtete am frühen Mittwochmorgen ein Wohnhaus in Dallgow-Döberitz (Haveland). Gegen 3.40 Uhr kämpfte die Feuerwehr bei minus 15 Grad gegen die meterhohen Flammen. Stundenlang waren die Männer im Einsatz, um den Brand in einem Wohngebiet zu bekämpfen.

Das Haus brannte komplett aus. Quelle: Julian Stähle

Als die Feuerwehr eintraf, stand das Einfamilienhaus bereits lichterloh in Flammen. Erdgeschoss und Dachetage brannten. Die Feuerwehr musste im Schnee zunächst die Hydranten suchen, um Löschwasser zur Brandstelle zu bekommen. Da das Brandhaus nicht zu retten war, konzentrierten sich die Feuerwehrleute schnell darauf, das Übergreifen auf Nachbargebäude zu verhindern.

Hausbrand in Dallgow-Döberitz Quelle: Julian Stähle

Die Besitzer waren während des Unglücks nicht in dem Gebäude, da es als Wochenendhaus genutzt wird. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und wird untersucht.

In Dallgow war bereits im November 2020 ein Wohnhaus durch einen Brand komplett vernichtet worden. Auch ein Reitunterstand war zu der Zeit abgebrannt.

Von MAZonline