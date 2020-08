Dallgow-Döberitz

Im kommenden Jahr feiert die Gemeinde Dallgow-Döberitz ihr 750-jähriges Bestehen. Dazu soll es ein großes Fest an einem Wochenende im September geben. Derzeit werden in einer dazu gegründeten Arbeitsgruppe erste Ideen für diesen Anlass diskutiert.

Zentraler Festakt und weitere Aktionen

Demnach könnten die Feierlichkeiten vom 17. bis 19. September 2021 begangen werden. Als möglicher Austragungsort stehe bisher eine Wiese am Ortsausgang nach Falkensee-Finkenkrug im Fokus, da der Bahnhofsvorplatz für große Zelte voraussichtlich zu klein ist. Auf der Wiese soll der zentrale Festakt stattfinden. Es sind aber weitere Aktionen rund um das große Jubiläum geplant. So sollen auch die Ortsteilfeste in Rohrbeck und Seeburg auf das große Gemeindejubiläum abgestimmt und in die Planungen einbezogen werden. Kinderfeste, Radtouren, Konzerte oder Filmvorführungen - Ideen, wie das Jubiläum begleitet werden könnte, gibt es viele.

Anzeige

Einige Aktionen sollen sich zudem mit der Geschichte des Ortes befassen. So gäbe es die Idee, einen Geschichtspfad anzulegen, der die Historie des Ortes in kleinen Schaubildern und auf Infotafeln verteilt an historischen Orten im Gemeindegebiet wiedergibt.

Weitere MAZ+ Artikel

Kreativmarkt am Bahnhof

Mitglieder der Arbeitsgruppe äußerten bereits den Wunsch, neben dem Festakt auch auf dem Bahnhofsvorplatz, dem Zentrum des Ortes, ein Programm anzubieten. „Ich könnte mir an dieser Stelle gut einen Kreativmarkt vorstellen“, sagte Gemeindevertreterin Anna Mohn (Grüne). Auf ihrer Facebookseite äußerte sie ihre Gedanken zum großen Fest in einem kleinen Video und nimmt gerne Vorschläge und Ideen entgegen. Den Kreativmarkt am Festwochenende auf die Beine zu stellen, wäre sicher ein leichtes, schließlich organisieren engagierte Dallower Gewerbetreibende schon seit einigen Jahren einmal im Jahr einen Kreativ- und Kunstmarkt im Umfeld des Bahnhofes.

Dallgow ist das älteste Dorf der Gemeinde

„Da viele Projekte ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde nicht verwirklicht werden können, muss Ende des Monats die Gemeindevertretung über den finanziellen Rahmen für die Festivitäten entschieden“, sagte Gemeindevertreter Marc Lampe. Die Beteiligung verschiedener Gruppe an den Veranstaltungen sei ein Zeichen, wie lebendig Dallgow ist.

Dallgow ist das älteste Dorf im heutigen Gemeindegebiet und wurde erstmals 1271 erwähnt. Danach folgten Döberitz im Jahr 1273 und Seeburg im Jahr 1283. Rohrbeck wurde erstmals 1313 erwähnt.

Von Danilo Hafer