Dallgow-Döberitz

Einen Monat lang haben Soldaten der Bundeswehr im Testzentrum in der Steinschneiderstraße in Dallgow-Döberitz ausgeholfen – nun ist der Einsatz beendet. Am Freitag, 7. Mai, war ihre letzte Schicht. Bürgermeister Sven Richter (CDU) verabschiedete die beteiligten Soldaten bei einem Pressetermin im Rathaus und fand dabei lobende Worte.

„Es ist eine sehr gute Gelegenheit, an dieser Stelle unseren Dank auszusprechen. Dieser kommt von der gesamten Gemeinde“, sagte Richter und beschrieb kurz die Chronologie der Ereignisse vor Ort: „Wir sind am 24. März an den Start gegangen, am Anfang konnten wir jedoch nur sehr kurze Zeiträume bedienen und haben deswegen um Unterstützung gebeten.“ Daraufhin seien seit dem 7. April drei Soldaten von der Bundeswehr vor Ort gewesen. Dadurch konnten die Angebotszeiten deutlich erweitert werden – statt um 14 Uhr, öffnete das Zentrum bereits um 10 Uhr und auch samstags bestand fortan die Möglichkeit zur kostenlosen Testung. Von insgesamt über 3500 durchgeführten Testungen wurden 1926 von den Soldaten der Bundeswehr übernommen.

Freundlichkeit der Soldaten wurde gelobt

„Die Unterstützung wurde sehr positiv wahrgenommen. Wir haben ganz viele Rückläufe aus der Bevölkerung erhalten. Da wurde vor allem die Freundlichkeit gelobt. Auch mit Ängsten im Zusammenhang mit der Testung sei sehr sensibel umgegangen worden“, erzählte Richter. Nicht nur die Getesteten waren zufrieden. Auch die Freiwilligen, die ebenfalls im Testzentrum arbeiten, lobten die Zusammenarbeit. „Insgesamt sechs Freiwillige sind momentan vor Ort“, so Raphaela Liesen, die mit der Organisatorin des Testzentrums betraut ist. Eine der Freiwilligen ist Lucia Liesen – auch sie empfand die Soldaten der Bundeswehr als „nett und entspannt“.

Für die Soldaten Christopher Varga, Jens Hellwig und Albian Aliu, die normalerweise im Logistikbataillon in Beelitz zum Einsatz kommen, bedeutete die Zeit im Testzentrum eine etwas andere Arbeit als sonst. „Wir haben das als sehr positiv erlebt. Uns wurde mehrfach gedankt und es gab keine Probleme“, zog Aliu als Fazit. Nach ihrer letzten Schicht werden sie erst einmal nach Beelitz zurückgehen. Etwa 600 Soldaten würden momentan in vergleichbaren Einrichtungen zum Einsatz kommen, berichtete Detlef Schachel, Pressesprecher des Landeskommandos Brandenburg der Bundeswehr. Für die Bundeswehr ist dies auch eine gute Möglichkeit, sich bürgernah zu präsentieren. „Diese Soldaten vernachlässigen momentan den militärischen Dienst, um sich schwerpunktmäßig darauf zu konzentrieren, Teil der Bevölkerung zu sein“, so Schachel. Auch Richter unterstrich diese Einschätzung: „Das ist ein deutliches Indiz, dass die Bundeswehr Service am Menschen liefert.“

Von Leonie Mikulla