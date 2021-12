Dallgow-Döberitzer Rückblick auf das Jahr 2021

Dallgow-Döberitz

750 Jahre Dallgow-Döberitz hätte die Gemeinde 2021 gefeiert. Durch die Corona-Pandemie konnten keine Veranstaltungen zum Gemeindegeburtstag stattfinden, könnten aber, sofern möglich, im nächsten Jahr nachgeholt werden. Trotzdem gab es viel Interessantes, Schönes, Aufregendes und Ärgerliches in diesem Jahr.

Januar: Die Sanierungen am Dach des Marie-Curie Gymnasiums sind abgeschlossen. +++ Sven Richter (CDU) tritt den Posten des Dallgower Bürgermeisters an.

Februar: Friseure in Dallgow beteiligen sich an bundesweiter Protestaktion, um auf ihre Corona-Notlage aufmerksam zu machen+++Im Pfarrsprengel Dallgow testet man Online-Gottesdienste.

März: Der Wechselunterricht an Dallgower Schulen startet+++Gemeindevertretung stimmt für die Sanierung des maroden Miethauses in der Charlottenstraße +++ Das Corona-Testzentrum in der Steinschneiderstraße öffnet seine Türen mit Hilfe von Ehrenamtlern.

April: Beim L 20-Ausbau in der Seeburger Ortsdurchfahrt werden über 20 Skelette vom alten Kirchfriedhof gefunden+++Der zweite Bürgerhaushalt der Gemeinde wird ausgezählt. Die meisten Stimmen der Dallgower erhalten einen Wasserspielplatz am Egelpfuhl und das Anlegen von Wildblumenwiesen in der Gemeinde.+++Die Havellandhalle in Seeburg öffnet ein zusätzliches Corona-Testzentrum auf dem Gemeindegebiet.

Mai: Dallgow braucht einen neuen Bauhof. Die geplanten Kosten für den Neubau im Artilleriepark steigen und sorgen für Diskussionen in der Gemeindevertretung.+++Gemeindevertreter beschließen den Abriss des alten Feuerwehrgebäudes in Seeburg, um Platz für die Entwicklung des Dorfkerns zu schaffen.

Juni: Die MAZ spricht mit dem Autohaus Dallgow über die Möglichkeiten der Elektromobilität.+++Abiturienten des Marie-Curie Gymnasiums erzählen bei ihrer Zeugnisvergabe von dem Abschluss unter Corona-Bedingungen.+++Bernd Münchow ist die Treue Seele des SV Dallgow 47. Der Platzwart erzählt von den Anfängen und wie er den Platz an der Charlottenstraße in Schuss hält.

Juli: Mieter in der Dallgower Reitersiedlung sind geschockt über einen Eigentümerwechsel. Sie stehen vor der Wahl, zu kaufen oder auszuziehen.+++Heftige Regenfälle treffen Dallgow und setzten Straßen teilweise unter Wasser. Die Feuerwehr zieht am Ende des Tages eine glimpfliche Bilanz.

August: In der Tanzschule gedenken Vertreter der Gemeinde und Zeitzeugen des Mauerbaus vor 60 Jahren. Zwei Zeitzeugen erinnern sich für die MAZ an den Tag, an dem Deutschland geteilt wurde.

September: Die geplante Vereinbarung für den Glasfaser-Ausbau wird unterzeichnet.+++Dallgow soll einen Solarpark bekommen+++der neuen Bahnhofsvorplatz wird eingeweiht.

Oktober: Die Arbeiten für den neuen Bauhof im Artilleriepark starten+++Die diesjährige Erntekrone wird im Dallgower Rathaus ausgestellt.

November: Der geplante Bibliotheksumzug in ein Schulgebäude sorgt für Unmut+++Bei einer Impf-Aktion Am Marie-Curie Gymnasium gibt es großen Andrang.

Dezember: Der Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz fällt aus+++Die MAZ testet den neuen Rad- und Wanderrundweg durch Dallgow +++ Ralf Böttcher, Vorsitzender der Gemeindevertretersitzung, legt sein Mandat nieder und tritt aus der CDU aus.

Von Max Braun