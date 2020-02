Europa ist nicht nur die „Gurkennorm“

Dallgow-Döberitz

Ohne die Europäische Union gebe es den Laden in dieser Form nicht: In „Jacques’ Weindepot“ in Dallgow-Döberitz stehen und liegen Weine aus der ganzen Welt. Erst dank globaler Wirtschaftsabkommen und zollfreien Handel innerhalb der EU ist solch ein Angebot möglich.

Wein und Freiheit

Christian Moos, Generalsekretär der Europa Union, hatte Freitagabend Mitglieder und Interessierte in dieses Geschäft zum „europäischen Salon“ eingeladen. Bei einer Weinprobe diskutierten die Gäste über das Thema „Freiheit“.

Zur Europa-Union Die Europa-Union hat ihre Wurzeln in der Schweiz. 1946 gründete sich die erste Vereinigung in der BRD. Grundsatz ist ein freiheitliches, föderalistisches Europa mit offenen Grenzen. Die Europa-Union ist überparteilich, grenzt sich jedoch nach rechts ab, da rechte Politik und der europäischen Gedanke sich gegenseitig ausschließen. Im Havelland gibt es rund 70 Mitglieder. Auf Bundesebene um die 5000. Wer mitmachen möchte, kann sich im Internet auf www.europa-union-havelland.de informieren.

Die Teilnehmer kamen schnell ins Gespräch. Sie redeten über offene Grenzen und Freiheit und was sie für uns Europäer bedeuten. Die Ansätze der Gäste zum Thema sind unterschiedlich. Verena Hedtke engagiert sich auf kommunaler Ebene politisch und arbeitet im Wirtschaftsministerium. In ihrem Fachbereich, dem maritimen Handel, wären Grenzen das Ende des Wirtschaftszweigs. Mit Bedenken sehe sie, wie China seine Handelsrouten stärke und ausbaue, während Europa stagniere: „Da müssen wir ganz schnell aufholen, um global mithalten zu können“, sagte sie.

Strategie für den Wettbewerb entwickeln

Es gebe auf diesem Kontinent ein starkes Nord-Süd-Gefälle. Laut Hedtke müsse hier schnell Einigkeit geschaffen werden, damit Europa wieder zusammenhält und nicht von China marktwirtschaftlich „überrollt“ würde.

Die Teilnehmer des Abends kamen oft auf die europäische „ Gurkennorm“ zu sprechen, die mittlerweile Sinnbild für Regulierungen sei und die Einschränkungen, die die Bürger dadurch für sich fühlten. Gast Werner Mocke wendete ein, dass die europäischen Regulierungen weltweit dazu geführt hätten, dass die Obst- und Gemüsestandards beispielsweise in Südamerika oder Afrika deutlich gestiegen seien, um den Vorschriften zu genügen. Viele aggressive Spritzmittel kämen nicht mehr zum Einsatz.

Aufklärung als Grundgedanke

Die Philosophin und Trainerin Anna Kollenberg gab zu bedenken, dass die EU mittlerweile viel von ihrem Ursprungsgedanken verloren habe. Dahinter habe zunächst die Idee der Aufklärung gestanden. In der aktuellen Politikverdrossenheit würden viele nur die Einschränkungen durch die EU sehen. Die Sicherung des Friedens und des Wohlstands durch die EU sei vielen Bürgern nicht bewusst.

EU als Friedenskonzept

Grundsätzlich konnten sich die Anwesenden beim europäischen Salon darauf einigen, dass der Zusammenschluss der europäischen Länder Frieden und verlässliche Handelsstrukturen aufgebaut habe. Bürgern müsse aber besser vermittelt werden, dass die EU Wohlstand für alle bedeute. Für diese Aufklärung setze sich unter anderem die Europa-Union ein. In Veranstaltungen versucht sie darauf aufmerksam zu machen, dass die EU eben kein Bürokratiemonster sei und alle Parlamentsentscheidungen im Interesse der Bürger gefällt würden. Generalsekretär Christian Moos sagte, die Europa-Union kämpfe gerade für ein europäisches Wahlrecht. Länderübergreifende Kandidatenlisten, die demokratisch entstehen, seien das Ziel.

Von Vivien Tharun