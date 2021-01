Dallgow-Döberitz

Schon von Weitem duftet es nach warmen, knusprigen Brötchen, die gerade frisch aus dem Ofen gekommen sind. Gepaart mit dem leckeren Duft von frisch gemahlenen Bohnen für den Kaffeegenuss am Morgen. Der Familienbetrieb Exner hat so einiges zu bieten.

Familienbetrieb seit fast 100 Jahren

Seit 1928 ist die Bäckerei im Besitz der Familie Exner. Ihre Hauptbackstube befindet sich in Beelitz und ist mit einer eigener Getreidemühle ausgestattet. Ganz klassisch wird dort noch in der Nacht frisch gebacken. Tobias Exner, der Brotsommelier, achtet dabei vor allem auf eine lange Teigreife, damit die Backwaren besonders bekömmlich für die Kunden sind.

Die Verkaufsstelle der Bäckerei Exner am Bahnhof von Dallgow-Döberitz Quelle: Privat

Die fertigen Backwaren werden in den frühen Morgenstunden aus dem Süden Brandenburgs an die angrenzenden Filialen verteilt. Auch die Verwendung von regionalen Rohstoffen liegt der Familie Exner sehr am Herzen. Aus diesem Grund haben sie eine enge Zusammenarbeit mit einem Biobauern aus Beelitz, der sie beispielsweise mit regionalen Kürbiskernen für die verschiedenen Brotsorten und Brötchen versorgt.

Das Reinheitsgebot der Backzunft

Eine weitere Besonderheit ist der Verzicht auf Fertigprodukte und Zusatzstoffe. Hier wird stattdessen nach dem Reinheitsgebot der Backzunft gearbeitet. Besonders beliebt bei den Kunden sind die gefüllten Pfannkuchen. Seit Anfang 2020 wird die Marmeladenfüllung im Hauptsitz in Beelitz selbst frischt gekocht. „Unsere Marmelade hat nun einen Fruchtanteil von 70 Prozent. Das schmeckt man einfach“, sagt Kathleen Exner.

Steinbackofen für Kleingebäck

Auch in der Filiale in Dallgow-Döberitz wird Hand angelegt. Hier steht ein Steinbackofen für Kleingebäck bereit. Von morgens bis abends läuft dieser auf Hochtouren. So können den Kunden rund um die Uhr frische Backwaren angeboten werden und für Nachschub ist auch gesorgt. Täglich von 6 bis 18 Uhr gibt es die Leckereien.

Von Viktoria Kratz