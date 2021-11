Dallgow: Geplanter Bibliotheksumzug sorgt für Proteste

Dallgow-Döberitz

Dallgower Eltern und Lehrer gingen am Freitag vor der Grundschule „Am Wasserturm“ in der Steinschneiderstraße auf die Barrikaden. „Hände weg von unserem Fachgebäude“ oder „Bildung braucht Platz“ stand bei der Demonstration auf den Transparenten und Plakaten. Die Aktion ist der vorläufige Höhepunkt der Diskussionen rund um einen möglichen Umzug der Gemeindebibliothek. Was war passiert?

Barrierefreie Bibliothek

Die Bibliothek in den Bahnhofspassagen soll – wie der restliche Bahnhofsvorplatz – barrierefrei ausgebaut werden. Da das Bahnhofsgebäude unter Denkmalschutz steht, würde die Installation einer entsprechenden Zugangsrampe mit schätzungsweise 50.000 Euro zu Buche schlagen. Darüber hinaus ist die Gemeinde lediglich Mieter und nicht Eigentümer der Räume.

Die Verwaltung suchte folglich nach anderen Standorten, die einen barrierefreien Zugang gewährleisten können und fasste das würfelförmige Fachgebäude der Grundschule am Kreisverkehr Wilmsstraße/Bahnhofstraße ins Auge.

Räume im Erdgeschoss für die Bibliothek

Zwei Fachräume im Erdgeschoss sollen dort mehr Platz und einen behindertengerechten Zugang bieten für die Bibliothek, die im Bahnhofsgebäude zudem aus allen Nähten platzt. Die zwei Räume im Obergeschoss des „Würfels“ sollen weiterhin von der Schule genutzt werden können. Dieser Vorschlag erhitzte in den vergangen Wochen die Gemüter von Eltern- und Lehrerschaft erheblich.

Andrea Lampe, Vorsitzende der Elternkonferenz, zeigte sich fassungslos über die Pläne, die öffentliche Bibliothek und Grundschulräume in einem Gebäude unterzubringen. „Es gibt noch immer das Gerücht, dass dieser ,Würfel’ von der Schule nicht ausreichend genutzt wird. Das ist einfach eine falsche Behauptung, die sich seit Jahren bei diversen Gemeindevertretern, in der Verwaltung beziehungsweise beim Bürgermeister festgesetzt hat“, kritisiert sie.

Der verglaste Übergang zwischen den beiden Schultrakten, hier in dunkelgrau zu erkennen. Quelle: Max Braun

In den Computer-, Musik- und Kunsträumen fände jede Woche Musikunterricht statt. Zudem würden diese für eine Computer AG und Schulprojekte genutzt, erklären die Lehrkräfte. Laut Vorschlag der Verwaltung soll bei einem Einzug der Bibliothek der Musikraum im Erdgeschoss in den verglasten Übergang ziehen, der das neue Schulgebäude in der Steinschneiderstraße mit dem älteren Trakt verbindet. Das Experimentierkabinett müsste in den ersten Stock des Hortgebäudes ziehen, wäre somit nicht mehr barrierefrei.

Den Umzug des Musikraums in den gläsernen Übergang zwischen den beiden Hauptgebäuden hält die Schule für unpassend, da der Platz für Schränke und Materialien dort nicht ausreichend sei und der Übergang als Verbindungsstück zwischen den Schultrakten gebraucht würde.

Neben dem zwangsläufigen Umzug der Räume des Erdgeschosses kritisieren Eltern und Lehrer auch, dass durch die öffentlich zugängliche Bibliothek Fremde leichter auf das Hortgrundstück kommen könnten. Dieses Problem will die Verwaltung über einen separat eingezäunten Eingang vom Kreisverkehr aus lösen und ein von der Bibliothek genutztes Erdgeschoss vom Aufgang zum Obergeschoss der Schüler mit einer alarmgesicherten Fluchttür abtrennen.

Treffen zwischen Bürgermeister und Schulvertretern

Bereits Anfang vergangener Woche hatte es ein Treffen zwischen Bürgermeister Sven Richter (CDU) und Gemeindevertretern mit Schulleitung, Lehrern und den Vorsitzenden der Elternkonferenz gegeben. Dort hatten Schulleitung, Elternvertreter und Lehrkräfte ihre Bedenken ausführlich dargestellt. Schulleiter Hendrik Frost stellt sich klar auf die Seite der Eltern und Kollegen und bedauert, nicht gleich zu Anfang ein klares Veto gegen den Vorschlag eingelegt zu haben.

Sven Richter erklärte, dass man bereits am Anfang der Überlegungen im Sommer mit Hort- und Schulleitung gesprochen hätte. Diese sei „zugegebenermaßen nicht begeistert gewesen, habe aber auch nicht protestiert“.

„Noch einmal in Klausur gehen“

Deshalb habe man die Unterbringung im Würfel weiter verfolgt. Aus dem Treffen in der vergangenen Woche sei er dann mit der Abmachung rausgegangen, dass man noch einmal in die Beratung mit allen Seiten gehen und über Alternativen diskutieren wolle.

„Wir werden noch einmal in Klausur gehen, werden weiterhin mit Schule und Hort im Gespräch bleiben und an einer Lösung arbeiten. Denn es ist nach wie vor mein Ziel, eine einvernehmliche Lösung mit allen Beteiligten hinzubekommen“, erklärte der Bürgermeister am Montag auf MAZ-Nachfrage. Zugleich hoffe er auf eine sachliche Beratung, so Richter. Er war in den vergangenen Tagen unter anderem in den sozialen Netzwerken für den Vorschlag massiv kritisiert worden.

Protestmarsch geplant

Die Idee, anstelle einer laut Verwaltung unverhältnismäßig teuren Rampe einen neuen Standort für die Bibliothek zu finden, ist nicht grundsätzlich verkehrt. Aktuell hat die Bibliothek knapp 400 aktive Benutzer und verzeichnete im vergangenen Jahr fast 14.000 Entleihungen.

Gedanken gemacht haben sich auch Lehrer- und Elternschaft. Ihr Vorschlag: Das alte Rathaus in der Wilmsstraße auf eine Eignung als Standort zu prüfen. Sven Richter erklärte dazu auf MAZ-Nachfrage, dass dieses Gebäude nach einer statischen Betrachtung aufgrund seiner Bauweise ungeeignet für eine Unterbringung sei. Am Mittwoch wollen die Gegner des Vorhabens mit einem Protestmarsch von der Bibliothek bis zum Rathaus ziehen, wo ab 19 Uhr die Gemeindevertretersitzung tagen wird.

Von Max Braun