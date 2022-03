Ein Internet-Anbieter wirbt in Dallgow weiterhin um Vorverträge für Highspeed-Glasfaseranschlüsse. Für Seeburg arbeitet der Anbieter aufgrund großem Anteil an Vorverträgen schon an Unterlagen für den Bauablauf. Ein Baubeginn für ganz Dallgow ist trotz dürftiger Quote in der Kerngemeinde realistisch.