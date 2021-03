Dallgow: Hier entsteht in einen Rückzugsort für Insekten

Dallgow-Döberitz

Hinter der Kita “Maulwurf“ am Reitplatz entsteht eine Wildblumenwiese, die in den wärmeren Monaten als Rückzugsgebiet für Insekten aller Art dienen soll. Auf der 4500 Quadratmeter großen Fläche sollen Wildblumen und Kräuter ausgesät werden.

Beschluss mit Symbolwirkung

Das Projekt soll so einen Beitrag zur biologischen Vielfalt in der Gemeinde leisten, heißt es in der Beschlussvorlage, die gestern im Dallgower Rathaus einstimmig beschlossen wurde. Faktisch stand die Bewirtschaftung schon fest. Der Beschluss, der alle Fraktionen als Einreicher listet, wäre aber nochmals „ein gutes Symbol“, sagte Fritz Kluchert (CDU) unmittelbar vor der Abstimmung.

Mit dem Beschluss reagiert die Gemeinde auf eine Studie, laut der die Vielfalt der Insekten in Brandenburg in den letzten zehn Jahren um ein Drittel abgebaut habe. Das ausgewiesene Gebiet wird eingezäunt und darf nicht betreten werden. Die Kosten für Säen und Bewirtschaften belaufen sich vorläufig auf 3000 Euro.

Von Max Braun