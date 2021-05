Dallgow-Döberitz

Bei sommerlich warmen Temperaturen steigt nicht nur die gute Laune, sondern auch das Verlangen nach süßen Speisen, die eine kleine Erfrischung bieten. „Leckeres Speiseeis nach italienischer Art“ kommt da gerade recht, weiß auch Filippo Zilio, der das Eiscafé Sanremo im Havelpark in Dallgow betreibt.

Vor drei Jahren hat er das Eiscafé, welches seit über zehn Jahren zum festen Inventar des Havelparks gehört, übernommen. Gemeinsam mit seiner Freundin Sara Zanchettin sowie der Frau des ehemaligen Besitzers, Monika Anzalone, führt der 27-Jährige das Geschäft nun weiter. Davon hatte der gebürtige Italiener schon lange geträumt. „Mein Vater hat auch eine eigene Eisdiele in Italien. Ich war als Kind immer vor Ort und habe ihm geholfen. Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber mit der Familie so eng zusammenzuarbeiten war nicht immer leicht“, erzählt Filippo Zilio.

Umzug nach Deutschland

Um sich eine eigene Existenz aufzubauen, entschied er sich für einen Umzug nach Deutschland. „Mittlerweile lebe ich seit über neun Jahren hier und bin sehr zufrieden“, erzählt der Betreiber des Eiscafés. „Von meiner Freundin habe ich damals erfahren, dass das Café im Havelpark zum Verkauf steht. Sie hat hier zuvor schon länger gearbeitet und mich letztendlich auf den Gedanken gebracht, das Geschäft zu übernehmen“, erinnert er sich.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rückblickend weiß Filippo Zilio, dass er damals die richtige Entscheidung getroffen habe. „Wir sind mit dem Eiscafé sehr zufrieden. Ich arbeite gerne hier. Daran kann auch die Pandemie nichts ändern. Wir sind unseren Kunden sehr dankbar, dass sie uns auch in dieser schweren Phase die Ehre erweisen und uns weiterhin unterstützen“, erzählt der Italiener stolz. Trotzdem hofft das Betreiber-Trio auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. „Wir vermissen unsere Gäste im Café und würden sie gerne wieder wie gewohnt bedienen. Es ist wirklich sehr schade, dass unsere 100 Sitzgelegenheiten in diesen Tagen weiterhin leer bleiben müssen.“

Hinter der gläsernen Auslage befinden sich die leckeren Speiseeissorten. Quelle: Viktoria Kratz

Außerhausverkauf

Damit ihre Kunden aber nicht auf die italienischen Köstlichkeiten verzichten müssen, wird alles zum Mitnehmen angeboten. „Unser Sortiment reicht von Eis, Café über Pasta und Salat bis hin zum Frühstücks-Omelett“, so der Besitzer. Auf das Eis sind die italienischen Betreiber besonders stolz. „Wir machen alles selber. Dazu haben wir ein eigenes Eislabor vor Ort. Unsere Fruchteissorten sind nicht nur lactosefrei, sondern enthalten auch über 25 Prozent Obstanteil. Das schmeckt man einfach“, sagt der Eisexperte, der seine Zutaten ausschließlich aus Italien bezieht.

Neben dem Standardangebot landen auch zwei bis drei neue Sorten pro Woche in der Auslage der Eisdiele. So gibt es in dieser Woche beispielsweise knuspriges Oreo-Eis, Joghurt-Eis mit einer Maulbeersoße oder auch eine Mischung aus Ricotta und Mango. „Die Ideen dazu fallen mir ganz spontan ein. In den meisten Fällen schmecken sie auch meinen Geschäftspartnerinnen, dann bieten wir sie auch in der nächsten Woche bei uns an“, verrät Filippo Zilio, der täglich das Speiseeis frisch zubereitet. An den Kreationen für die kommende Woche wird bereits fleißig gearbeitet.

Von Viktoria Kratz