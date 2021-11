Dallgow: Kinderchöre präsentieren „Babelparabel“ in der Dorfkirche

Dallgow

Der Finkenchor und der Kinderchor Dallgow präsentieren am Sonnabend, 13. November, in der Dallgower Dorfkirche das Musical „Babelparabel“. Los geht es um 16 Uhr. Mit der uralten Geschichte des Turmbaus zu Babel aus der Bibel wird in dem Musical eine Brücke in die jetzige Zeit geschlagen. Warum wollte man diesen Turm bauen und wie kam es dazu, dass er nie fertig wurde? Verhalten wir Menschen uns heute anders als die Turmbauer vor viertausend Jahren? Neid, Gier und Missgunst lassen uns immer wieder Türme bauen, uns immer wieder „hochstapeln“.

Der Kinderchor hat es trotz sehr eingeschränkter Probentätigkeit geschafft, dieses kleine Musical auf die Beine zu stellen. Nahezu fünf Monate sangen und übten die Kinder vor dem Bildschirm, bevor es dann im Juni endlich wieder in Präsenz weitergehen durfte.

Das Musical regt zum Nachdenken an, ist aber auch mal lustig und vor allem mit vielen schönen Liedern bestückt.

Es gilt die 3-G-Regel; es besteht die Möglichkeit, sich vor Ort zu testen.

Von MAZonline