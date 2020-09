Dallgow-Döberitz

Schläger und Ball liegen im Regal neben dem Schreibtisch in seinem Anwaltsbüro, doch wirklich häufig kommt Marc Lampe nicht mehr zum Tischtennisspielen. Dabei hat der 53-Jährige den Sport einst intensiv betrieben. „In meiner Jugend habe ich es bis zum niedersächsischen Landesmeister geschafft“, erzählt er. Niedersachsen hat Lampe schon lange verlassen. Seit zwölf Jahren lebt er mit seiner Familie in Dallgow-Döberitz und tritt am 1. November als Einzelbewerber bei der Wahl zum Bürgermeister an.

„Hätte einiges anders gemacht“

„Ich kandidiere, weil ich als Bürgermeister rückblickend einiges anders entschieden hätte und das der Gemeinde aus meiner Sicht gut getan hätte“, sagt er.

Seine Frau und die beiden Töchter stünden voll hinter seiner Entscheidung. Andrea Lampe ist Schulelternsprecherin. Die beiden lernten sich vor knapp 20 Jahren bei einem Seminar für Steuerberater in Berlin kennen, wohnten dann in Steglitz und zogen schließlich nach Dallgow. Vor 16 Jahren haben sie geheiratet.

Seit 2011 hat Marc Lampe, der als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht arbeitet, auch seine Kanzlei in der Gemeinde. Sein Büro befindet sich direkt am Bahnhof in der sogenannten „Neuen Mitte“.

Lampe lebt und arbeitet gerne in Dallgow

„Für mich ist es ideal, in Dallgow zu wohnen und auch hier arbeiten zu können. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad brauche ich nur wenige Minuten von zuhause bis zum Büro.“ Dallgow sei inzwischen seine Heimat geworden, hier habe er alles, was er zum Leben brauche. Neben der Arbeit und der Familie sind es auch ein paar wenige Hobbys, denen er seine Zeit widmet. „Ich jogge und nehme jedes Jahr am Heidelauf teil“, erzählt er.

Bei seinen regelmäßigen Läufen absolviert er immer die kleine Runde des Heidelaufs, manchmal auch noch vor der Arbeit. Jeden Tag kommt er dennoch nicht zum Laufen, die Arbeit als selbstständiger Anwalt nimmt viel Zeit in Anspruch. Häufig sitzt Marc Lampe auch abends noch im Büro.

Lampe lebt seit zwölf Jahren in Dallgow-Döberitz. Quelle: Danilo Hafer

„Aber ich arbeite gern, mein Beruf macht mir Spaß. Vor allem dann, wenn man Erfolg und ein Stück Gerechtigkeit geschaffen hat“, so Lampe, der vor allem Verbraucher vertritt.

Mit Kampfgeist für die gute Sache einsetzen

Sich mit Kampfgeist für die Sache einsetzen, das sei nicht nur für seine Arbeit wichtig, das sei auch sein Maßstab in der Kommunalpolitik. Seit sechs Jahren sitzt Marc Lampe in der Dallgower Gemeindevertretung als ein Vertreter der SPD-Fraktion. Nach einem kurzen dreijährigen Intermezzo bei den Grünen bis 2012 gehört er heute aber keiner Partei mehr an. Diese Unabhängigkeit ist ihm wichtig. „Ich bin an nichts gebunden, sondern kann nach meinen eigenen Erfahrungen und Auffassungen entscheiden. Und das mache ich auch.“ Selbst dann, wenn er mit seiner Meinung vielleicht mal aneckt.

Sich einzubringen, ist Marc Lampe wichtig, ebenso eine lebendige Gemeinde. „Dazu gehören für mich nicht nur die Arbeit in Vereinen, sondern ganz allgemein aktive Mitbürger, die ehrenamtlich was machen. Das ist für ein Gemeindeleben unverzichtbar, und das möchte ich als Bürgermeister fördern“, sagt er.

Kritik an Verhalten in Facebook-Gruppe

Aufgewachsen ist der 53-Jährige in Bassum, einer 15.000-Einwohner-Stadt in Niedersachsen, südlich von Bremen. Über allzu Privates spricht er nicht viel. „Ich suche nicht die Öffentlichkeit“, sagt er. Ihm sei dennoch bewusst, dass das Amt des Bürgermeisters natürlich auch eine gewisse Öffentlichkeit mit sich bringe. „Das gehört halt dazu.“

Öffentlicher Kritik sah Marc Lampe zuletzt wegen seines Verhaltens als Administrator einer Facebook-Gruppe ausgesetzt (MAZ berichtete). Nutzer kritisierten, er lösche unliebsame Kommentare und Beiträge, die ihm nicht passen oder Werbung für politische Mitbewerber machen. Lampe selbst sieht in seinem Verhalten jedoch keinen Fehler. „Meine Regeln für Veröffentlichungen in der Gruppe sind bekannt. Ein Bild und ein Link pro Bürgermeisterkandidat. Und beleidigende, unsachliche, abstruse Beiträge und persönliche Angriffe werden gelöscht. Das ist aber auch in anderen Gruppen so“, sagt Marc Lampe.

Bürgermeisterwahl in Dallgow-Döberitz Am 1. November wird in der Gemeinde Dallgow-Döberitz ein neuer Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt. Eine mögliche Stichwahl ist für den 15. November geplant. 8230 Wahlberechtigte sind zur Abstimmung aufgerufen. Amtsinhaber Jürgen Hemberger (FWG) war seit 2005 hauptamtlicher Bürgermeister. Er geht Ende Oktober in den Ruhestand. Zur Wahl in Dallgow-Döberitz treten an: Marc Lampe (parteilos), Anna Mohn (Grüne), Kerstin Richter ( SPD), Sven Richter ( CDU), Markus Rohrbeck (parteilos), Vivien Tharun (Die Partei) und Harald Wunderlich (FWG).

Von Danilo Hafer