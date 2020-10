Dallgow: Marc Lampe geht auf Wahlkampftour

Dallgow-Döberitz

Die Lampe fällt auf, der Lampe will es auch. Marc Lampe ist Einzelbewerber im Dallgower Bürgermeisterwahlkampf. Seine gelben Plakate mit der Lampe drauf fallen auf. Aber darauf will sich der Wahlkämpfer nicht verlassen. Er geht von Haustür zu Haustür, kommt mit vielen ins Gespräch, er besucht aber auch gezielt Einrichtungen und Firmen. Am Mittwoch war Marc Lampe bei Lars Nebel, dem Inhaber von HSN.

Lars Nebel ist Ur-Falkenseer, er hat vor drei Jahren die Firma Klebba & Hoppe übernommen, setzt die Firmentradition im Bereich Heizung und Sanitär fort. 17 Angestellte hat die Firma, und sie hat gut zu tun.

Die Bürgermeisterkandidaten kennt Lars Nebel eher von den Plakaten, gesteht er. Gern kommt er mit Marc Lampe ins Gespräch. Der Bürgermeisterkandidat ist vor allem mit Fragen gekommen. Er interessiert sich für die Lage der Selbstständigen in der Gemeinde, will ihre Meinung zur Debatte um die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes hören und fragt danach, ob sich die CO2-Reduktion in der Arbeit des Dallgower Unternehmens niedergeschlagen hat.

Lars Nebel fängt mit dem Klimakiller CO2 an. Das spiegelt sich vor allem in neuer, energieeffizienter Brennwerttechnik wider, viele Heizkessel sind in die Jahre gekommen und müssen ausgetauscht werden. „Wir beraten in der Frage“, sagt er, wünscht sich aber, manche würden nicht nur Geld ins Auto, sondern auch in ihre Heizung investieren. „Die Pflege der Heizungen wird sehr vernachlässigt“, meint er.

Wie sieht es aus mit dem Personal? „Wir haben nicht genug Leute“, sagt Lars Nebel, „leider ist es mit dem Personal schwierig“. Immerhin haben sie wieder einen sehr guten Lehrling. Der junge Unternehmer ist auch deshalb als Sponsor beim SV Dallgow dabei, will junge Leute auf sich und seinen Beruf aufmerksam machen. „Der Job ist variabel, nie langweilig, die Jungs sind viel unterwegs“, beschreibt er die Vorteile der Arbeit.

Mit „Hier war immer Arbeit“ beschreibt er die Situation auf dem Firmengelände, seit Jahrzehnten. Auch in Corona-Zeiten hatten seine Mitarbeiter zu tun, nur ganz vereinzelt bekamen sie Absagen von Kunden, die lieber keine fremden Leute in ihre Wohnung lassen wollten.

Welche Erfahrungen hat er mit der Gemeindeverwaltung gemacht, was wünscht er sich?, will Marc Lampe von dem Geschäftsmann wissen. Der kann erst mal viel Positives sagen, sei es die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeamt oder mit dem Bauamt. Einige Aufträge hat seine Firma auch in Gebäuden der Gemeinde schon erledigt. „In Dallgow ist es ein entspanntes Arbeiten im Vergleich zu Berlin“, erzählt er, allein die Parkplatzsuche kostet dort Zeit und Nerven. Sollte allerdings auch Dallgow auf Parkraumbewirtschaftung setzen, hofft er darauf, dass es Ausweise für Gewerbetreibende gibt.

Und auch das wünscht er sich: Dallgow zukunftsorientiert zu gestalten. Marc Lampe hakt nach, was er darunter versteht: Ein leistungsstarkes Internet, vielleicht eine kommunale Müllverbrennungsanlage, um eigenen Strom anzubieten, Lofts in dem großen Silo-Bau.

„Das Gespräch gab viele Anregungen“, sagte Marc Lampe im Anschluss an die Begegnung. Eine Erfahrung, die er auch aus anderen Begegnungen mitnimmt, sei es beim Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege oder im Johanneshaus oder am Gartenzaun. „Viele bewegt die Straßenpflege, die Baumpflege, es geht um einen Hundeauslaufplatz, um Ärzte oder einen Wochenmarkt“, beschreibt er Themen, die die Dallgower Bürger bewegen.

Von Marlies Schnaibel