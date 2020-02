Dallgow-Döberitz

Einen mutmaßlichen 18-jährigen Drogenhändler haben Polizeibeamte am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr während einer Verkehrskontrolle in der Kleiststraße in Dallgow-Döberitz vorläufig festgenommen. „Obwohl die Beamten aus dem Fahrzeug des Mannes einen starken Cannabis-Geruch wahrgenommen hatten, gab der 18-Jährige aus dem Havelland zunächst glaubhaft an, noch nie etwas mit Betäubungsmitteln zu tun gehabt zu haben“, so Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin.

Im Laufe des Gesprächs hätten die Beamten bei dem Fahrer jedoch deutliche Zeichen des Drogenkonsums festgestellt und in seinem Mercedes außerdem mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln entdeckt. Ein Speichel-Drogenschnelltest vor Ort war positiv. Nach der daraufhin erfolgten Blutentnahme im Krankenhaus habe der Beschuldigte einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung zugestimmt. „Dort entdeckten die Beamten verschiedene Betäubungsmittel in nicht geringer Menge: Kokain, Ecstasy, Cannabis, Speed sowie betäubungsmitteltypische Utensilien und Verpackungsmaterial“, so Wagner-Leppin.

Der Havelländer gab dann zu, dass er mit Drogen handelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei er vorläufig festgenommen worden. Am Mittwoch wurde der Beschuldigte noch mal zu der Sache befragt, er habe sich jedoch nicht zum Tatvorwurf eingelassen, so die Polizeisprecherin. Nach erneuter Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der 18-Jährige wegen fehlender Haftgründe entlassen worden. Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

Von Jens Wegener