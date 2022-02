Dallgow: Nächster Schritt für Solarpark an der Eichendorffstraße

Dallgow-Döberitz

Seit Sommer vergangenen Jahres beschäftigen sich die Gemeinde mit der Berliner Firma securenergy solutions AG, die eine Fläche zwischen der Dallgower Eichendorffstraße und der Bahntrasse im Nordosten der Ortslage entwickeln will. Hier soll auf einer 57.000 Quadratmeter großen Fläche ein Solarpark entstehen, der laut Informationen der Berliner Firma etwa 1900 Haushalte mit je drei bis vier Personen pro Jahr versorgen kann.

In der vergangenen Sitzung der Gemeindevertreter stimmten zehn der 14 anwesenden Mitglieder für den ersten Entwurf des Bebauungsplanes, gegenüber einer Gegenstimme und drei Enthaltungen. Der Bebauungsplan kann jetzt zur Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegt werden.

Gemeindevertretung billigt Vorentwurf

„Wir als Grüne begrüßen, dass das Projekt von der Mehrheit der Gemeindevertreter entsprechend verabschiedet wurde. Abgesichts der aktuellen Entwicklungen im Hinblick auf eine größere Energieautarkie Deutschlands, ist es ein richtiger Zeitpunkt, dass sich Dallgow auch an den globalen Entwicklungen lokal beteiligt“, erklärte Markus Grabka (Grüne) auf MAZ-Nachfrage.

Kritik am Standort des Vorhabens hatte es seitens der CDU schon im Bauausschuss vergangenen September gegeben. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jörg Vahl, sehe die Entscheidung nach wie vor kritisch, erklärte er auf MAZ-Nachfrage. „Ich stehe solchen Projekten grundsätzlich positiv gegenüber, aber ich sehe es kritisch, wenn die Anlagen überall im Gemeindegebiet versprenkelt sind“, so Vahl. Den klimapolitischen Aspekt müsse man jedoch auch bedenken, weshalb er sich enthalten und nicht dagegen gestimmt habe.

Schäfer und Imker gesucht

Bisher wurde das 5,7 Hektar große Areal intensiv landwirtschaftlich genutzt und soll jetzt zu 60 Prozent mit insgesamt etwa 12.000 Modulen bebaut werden. Die Ständerelemente können vier Reihen solcher Module tragen und die Modultische somit gut drei Meter hoch werden. Die untere Kante der Module soll mit 80 Zentimetern allerdings noch hoch genug sein, um beispielsweise Schafe auf der Fläche grasen zu lassen, die dann auf das eingezäunte Gebiet getrieben werden könnten, schlägt Projektleiter Axel Czoski von securenergy im MAZ-Gespräch vor.

Man könne die Fläche künftig außerdem mit Gräsern besäen und es beispielsweise ermöglichen, auf dem Gelände eine Bienenweide zu etablieren, erklärt er. Sowohl Imker als auch Schäfer können sich bei Interesse an die Firma wenden.

Beteiligung von Gemeinde und Bürgern

Die securenergy will die Betreibergesellschaft des Solarparks außerdem in Dallgow ansiedeln. Somit würde beispielsweise auch die Gewerbesteuer in der Gemeinde fällig werden. Eine Neuerung im EEG-Gesetz ermöglicht es jetzt außerdem, Gemeinden finanziell an Solarparks auf ihrem Hoheitsgebiet zu beteiligen.

Hier dürfen maximal 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde fließen. Für die geplante Anlage in Dallgow würde sich diese Beteiligung also schätzungsweise auf einen Betrag um die Grenze zwischen der Vier- und Fünfstelligkeit bewegen. Investitionen durch Bürgerinnen und Bürger bietet die Firma grundsätzlich ebenfalls an, dies sei zum aktuellen Planungsstand speziell in Dallgow allerdings „noch nicht weitergedacht“, heißt es in einer schriftlichen Antwort der Firma. Das Interesse an solchen Bürgerbeteiligungen sei in der hiesigen Region eher schwach, ergänzt er.

Baugenehmigung bis Ende des Jahres

Die Firma strebt eine Baugenehmigung bis Ende des Jahres an. Ob dann aber schon sofort mit dem Bau begonnen werden kann, steht noch nicht fest. Bis die Module an sich stehen, dauere es erfahrungsgemäß nur etwa vier Wochen, weiß der Projektleiter, wobei am Ende die Verkabelung noch etwas länger in Anspruch nehmen kann. „Es wird alles nur gerammt und nicht betoniert und dann werden im Akkord die Module geschraubt“, erklärt er abschließend.

Von Max Braun