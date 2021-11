Dallgow-Döberitz

Im September 2020 begannen in der Dallgower Gemeindevertretung die Gespräche um CO2-Ampeln. Damals reichten die Grünen einen entsprechenden Antrag zur Anschaffung der Kohlendioxidwarnmelder für alle Dallgower Grundschulen, Kitas und Hortgebäude ein. Zwischenzeitlich stand in diesem Zusammenhang auch die Anschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für die Bildungseinrichtungen im Gespräch.

RLT-Anlagen langfristig sinnvoll

Von diesen mobilen Anlagen, die unmittelbar in Klassenraum oder Kita stehen würden, hatte man sich zügig wieder distanziert und stattdessen eine Installation von stationären raumlufttechnischen Anlagen (RLT) ins Auge gefasst. Diese haben die Möglichkeit, durch eine zentrale Lüftungsanlage beispielsweise auf dem Dach des Gebäudes dessen Räume geräuschärmer mit Frischluft zu versorgen als die mobilen Geräte im Klassenraum.

In Hinblick auf das Corona-Infektionsgeschehen können die stationären raumlufttechnischen Anlagen für zusätzliche Frischluft sorgen, allerdings eignen sich diese vor allem langfristig, um eine grundsätzlich bessere Luftqualität in den Klassen- und Kitaräumen zu schaffen. Auch das Umweltbundesamt befürwortet auf seiner Webseite solche stationären RLT-Anlagen, über die aktuell erst etwa 10 Prozent aller Schulen verfügen.

Unterschiedliche Planung bei Kitas und Grundschulen

Ein Austausch mit den Leiterinnen und Leitern von Grundschule, Hort und Kitas zeigte, dass man dem Einbau solcher Anlagen in allen Räumen der Einrichtungen skeptisch gegenübersteht. Die Verantwortlichen fürchten Einschränkungen im Schul- und Kitabetrieb durch die Bauarbeiten. Auch aus diesem Grund passten die Gemeindevertreter jetzt das Vorgehen für den Einbau der Lüftungsanlagen an.

Für die Kitas soll erst geprüft werden, ob und falls ja in welchen Räumen überhaupt Lüftungsanlagen notwendig sind, da sich die betreuten Kinder ohnehin länger und häufiger draußen aufhalten als Schulkinder und in kleineren Gruppen aufgeteilt sind.

Vorerst nur Grundlagenermittlung für Kitas

Deshalb beauftragt man die Planung vorerst nur für diese erste Grundlagenermittlung. Erst nach der Einschätzung eines Planungsbüros soll entschieden werden, welche Räume eine Anlage benötigen, um dann die möglichen Bauarbeiten eng mit den Einrichtungen abzustimmen.

Bei den Grundschulstandorten wird die gleiche Prüfung durchgeführt. Hier hat man jedoch gleich noch eingehendere Planungen beauftragt, da man hier davon ausgeht, dass raumlufttechnische Anlagen in Klassenräumen eher nötig seien.

Die Grundschule in der Steinschneiderstraße. Quelle: Max Braun

„Mit der Präzisierung der Vorlage schauen wir jetzt bei den Grundschulstandorten, was baulich geht und welche Geräte eingebaut werden können, denn wenn die Anlagen eingebaut sind und dann aus verschiedenen Gründen nicht genutzt werden, wäre keinem geholfen“, erklärte Ralf Böttcher (CDU) auf MAZ-Nachfrage.

Anna Mohn (Grüne), die seit Beginn der Diskussionen nachdrücklich für CO2-Ampeln und Lüftungsanlagen geworben hatte, sieht die getrennte Betrachtung von Grundschulen und Kitas ebenfalls positiv. „Es ist richtig, dass wir auf die Hinweise der Einrichtungsleiter eingehen und vor allem in den Kitas und im Hort prüfen, ob ein Bedarf besteht“, erklärte die Fraktionsvorsitzende auf MAZ-Nachfrage.

Neuer Beschluss soll keine Verzögerungen auslösen

„In der Grundschule sehe ich das anders, da die Kinder hier gezwungen sind, in größerer Anzahl, in kleineren Räumen für eine längere Zeit zu sein und da braucht es diese Anlagen definitiv“, bekräftigte sie. Auf ihre Befürchtung, dass das Projekt durch das neue Vorgehen verzögert werden könnte, wurde in der Gemeindevertretung versichert, dass es dazu nicht kommen würde. Auf diese Aussage wolle sie sich jetzt verlassen, teilte sie mit.

Sascha Labenski (Freie Wähler) erklärte dazu auf Nachfrage: „Wir müssen so oder so die Leistungsphasen durchlaufen, das Einzige,was wir jetzt machen, ist bei den Grundschulen bis Leistungsphase drei auszuschreiben. Dann haben wir die nötigen Informationen und können weiter beauftragen“, erklärte der Vorsitzende des Bauausschusses.

Kosten für neue Messgeräte werden ermittelt

Außer den Lüftungsanlagen beinhaltet der gefasste Beschluss auch die Kostenermittlung für neue und hochwertigere CO2-Ampeln, da die testweise angeschafften Messgeräte in den Bildungseinrichtungen nicht immer einwandfrei funktionierten.

In Wustermark hatten sich die Gemeindevertreter erst kürzlich gegen eine Ausstattung von Schulen und Kitas mit neuen Lüftungsanlagen entschieden. Hier will man weiterhin auf Stoßlüften setzen.

Von Max Braun