Dallgow: Neue Pläne für den Verkehr in der Gemeinde

Dallgow-Döberitz

In den letzten 20 Jahren hat sich die Einwohnerzahl Dallgows nahezu verdoppelt. Mit diesem Bevölkerungswachstum steigen auch die Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur wie Straßen sowie Rad- und Gehwege.

Der sogenannte Verkehrsentwicklungsplan (VEP) soll als langfristig angelegtes Leitbild für die künftige Verkehrsplanung in Dallgow dienen. Ein solcher Plan soll übergeordnete Probleme etwa im Verkehrsfluss von Kfz- und Radfahrern erkennen und Lösungsansätze bieten, anstatt Herausforderungen im Auto- oder Fahrradverkehr nur an einzelnen Verkehrspunkten zu beheben.

Bisher gab es keinen umfangreichen und von der Gemeindevertretung beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan. Schon 2016 hatte man einen VEP auf dem Tisch, der jedoch aufgrund von Differenzen bei der genauen Ausgestaltung nie von den Gemeindevertretern beschlossen wurde.

Anfang 2019 folgte ein Beschluss der die Fortschreibung und Aktualisierung dieses 2016 erstellten Planes ins Rollen brachte. Diese neue Ausarbeitung vom Planungsbüro Richter-Richard liegt jetzt vor und soll im Entwicklungsausschuss der Gemeinde kommende Woche zur Sprache kommen.

Wilmsstraße und Fontanestraße stark befahren

Der fortgeschriebene Plan ist noch nicht öffentlich zugänglich, allerdings basiert er auf dem 2016 erstellten Papier, da sich die grundsätzlichen Gegebenheiten im Straßenverkehr seitdem nicht maßgeblich verändert haben.

Bereits in den Straßenverkehrsanalysen von 2016 stachen die Wilmsstraße und die Fontanestraße als stark befahrene Routen heraus und werden in der Verkehrsbelastung wenig überraschend nur von der L 20 und der B 5 geschlagen.

Ampel-Planungen für Kreuzung Wilmsstraße-Lessingstraße

Etwa 9000 Kraftfahrzeuge pro Tag rollen die Wilmsstraße entlang, die sich vom Anschluss an die B 5 bis zur Grenze nach Finkenkrug durch Dallgow zieht. Bei der Fontanestraße, die ebenfalls Dallgow und Falkensee verbindet, waren es bei der damaligen Zählung etwa 3500 Fahrzeuge pro Tag. Ein Ziel des aktuellen Verkehrsentwicklungsplanes dürfte sicherlich sein, Lösungen für die Reduzierung des Verkehrs auf diesen Routen aufzuzeigen.

An der Kreuzung Wilmsstraße/ Finkenkruger Straße/Lessingstraße fand während der Entwicklung des neuen VEP bereits eine genauere Planung für zusätzliche Ampelanlagen statt. Die Kreuzung bindet zum einen die Dichterviertelsiedlung, zum anderen die Triftsiedlung an die viel befahrene Wilmsstraße an. Jörg Hägele, Sachkundiger Einwohner im Entwicklungsausschuss der Gemeinde plädiert hier für eine radfahrergerechtere Lösung an der viel befahrenen Kreuzung.

Mehr Fahrradfreundlichkeit gefordert

Wollen Radfahrer die Finkenkruger Straße oder die Lessingstraße an der Kreuzung überqueren, wird das aktuell von Geländern erschwert, die an jeder Ecke der Kreuzung angebracht sind. Der Bauingenieur spricht sich für eine Lösung aus, bei der die Fußgänger und Radfahrer geradewegs über die Straße geführt und die bestehenden Geländer teilweise entfernt werden.

Seine Hinweise und Planzeichnungen wurden in der aktuellen Planung leider nicht berücksichtigt klagt er und sieht im Bereich der Fahrradmobilität in der Gemeinde noch großen Ausbaubedarf.

Beratung im kommenden Ausschuss

Im kommenden Entwicklungsausschuss wird über das Papier noch einmal beraten, um eine Empfehlung für die Gemeindevertretersitzung zu geben. Ob der erste VEP der Gemeinde bereits in der kommenden Sitzung der Gemeindevertreter Ende November beschlossen wird, bleibt abzuwarten.

Von Max Braun