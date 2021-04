Dallgow: Online-Abstimmung für Bürgerhaushalt endet am Sonnabend

Dallgow-Döberitz

Noch bis zum 10. April können alle Dallgower ab dem vollendeten 12. Lebensjahr für genau einen der Vorschläge zum Bürgerhaushalt abstimmen.

Bequem online wählen

Das betreffende Formular ist auf der Homepage der Gemeinde zu finden. Die Stimmberechtigten können das zweiseitige Formular entweder ausgedruckt zurück an die Gemeinde schicken oder bequem per Mail an buergerhaushalt@dallgow.de senden.

15 Vorschläge stehen zur Wahl

Zur Auswahl stehen unter anderem Geräte zum Ganzkörpertraining im Freien auf einem öffentlichen Grundstück (25.000 Euro), ein öffentliches Backhaus mit Holzbackofen (20.000 Euro) oder öffentliche Bücherschränke zum Tauschen, die von Ehrenamtlichen betreut werden (2500 Euro).

50.000 Euro für die beliebtesten Projekte

Insgesamt stehen wie im letzten Jahr 50.000 Euro für den kommenden Bürgerhaushalt zur Verfügung. Realisiert werden die Vorschläge mit den meisten Stimmen, bis dieser Betrag aufgebraucht ist. Bis zur Abstimmung der Gemeindevertreter Ende Januar waren 30 Vorschläge fristgerecht eingegangen. 15 davon wurden schließlich zu Abstimmung freigegeben.

Bereits abgelehnte Vorschläge

Unter den abgelehnten Vorschlägen befanden sich unter anderem ein Spielplatz auf dem Bahnhofsvorplatz oder Wünsche nach verkehrsberuhigten Bereichen. Verkehrstechnische Änderungen können durch den Bürgerhaushalt allerdings nicht finanziert werden, da solche Entscheidungen bei den zuständigen Verkehrsbehörden liegen.

Wahlbeteiligung 2019 extrem niedrig

Bei der vergangenen Wahl 2019 stimmten lediglich 108 Bürger im Rathaus über den Bürgerhaushalt ab. Daraus ergab sich eine Wahlbeteiligung von 1,2 Prozent. Die meisten Stimmen erhielten damals eine begrünte Sitzpergola und ein Springbrunnen auf dem Bahnhofsvorplatz, die zum Verweilen einladen sollen (20.000 Euro). Die Folgeplätze belegten der Wunsch nach neuen Geräten für die Dallgower Spielplätze (10.000 Euro) und ein Häuschen für die Bushaltestelle in der Mühlenstraße.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Online-Wahl in diesem Jahr scheint bereits zu wirken. Schon jetzt liegt die Zahl der Stimmen weit über der der ersten Abstimmung vor knapp zwei Jahren. Das Prinzip des Bürgerhaushaltes gibt es unter anderem in Ketzin/Havel, Wustermark und Nauen. In Ketzin stimmten bei der vergangenen Wahl 2019 bereits über 800 Bürgerinnen und Bürger ab.

Von Max Braun