Dallgow-Döberitz

Unbekannte stahlen im Laufe des Wochenendes einen Sattelauflieger, der am Freitag an der Tankstelle im Dallgower Havelpark abgestellt worden war. Am Montagmorgen sollte der Auflieger weitertransportiert werden. Die Polizei fahndet nach dem Auflieger der Firma Krone, im Wert von 25 000 Euro, mit dem Kennzeichen: RZ-ZZ7792.

Von MAZ