Dallgow-Döberitz - Dallgow: So startet die Grundschule am Wasserturm in das neue Schuljahr

Für die Schulen im Havelland ist es das zweite Schuljahr unter Corona-Auflagen. Eine angekündigte Lockerung der Maskenpflicht in den Grundschulen macht Hoffnung. Im Gespräch mit der Schulleitung der Grundschule am Wasserturm über die kommenden Wochen.