Dallgow: Startschuss für Bauarbeiten am neuen Bauhof 

Dallgow-Döberitz

Die grünen Abwasserrohre ragen bereits zu Dutzenden aus dem Sand. Kran, Bagger und Radlader stehen inmitten von Aushub und Gräben. Die Arbeiten am Dallgower Bauhof im Artilleriepark haben begonnen.

In großer Runde wurde jetzt feierlich der Grundstein des 2,6 Millionen Euro-Projektes gelegt. Bürgermeister Sven Richter (CDU) legte zusammen mit Thorsten Koch und Sema Saygin vom Bauamt sowie den Zuständigen des Architektenbüros die obligatorische Zeitkapsel in den Grundstein.

MAZ und Münzen in der Zeitkapsel

In der Kapsel befinden sich unter anderem die Einladung zur Grundsteinlegung, ein Wochenplan des Bauhofes, Münzen aus dem Jahr 2021 sowie aktuelle Ausgaben der Regionalzeitungen, darunter die der MAZ. Mitarbeiter des Bauhofes sowie einige Gemeindevertreter waren ebenfalls bei der Veranstaltung zugegen. Im Sommer 2022 peilt man die Fertigstellung an und hofft bei dem Ritual der Grundsteinlegung auf einen reibungslosen Bauablauf.

Der neue Bauhof soll genug Platz für die immer zahlreicheren Einsatzfahrzeuge der acht Mitarbeiter bieten. Dafür werden zwei teilweise beheizbare Hallen angelegt, in denen die Fahrzeuge abgestellt, gewartet und gereinigt werden können.

Baukran, Radlader und Bagger sind bereits auf der Baustelle. Quelle: Max Braun

Aktuell muss der Fuhrpark des Bauhofes häufig draußen auf dem Hof stehen, da das aktuelle Gebäude in der Steinschneiderstraße nicht die nötigen Kapazitäten hat. „Wir freuen uns sehr, dann sind unsere Fahrzeuge auch im Winter sofort einsatzbereit und müssen nicht erst freigekratzt werden“, freut sich Dietmar Schröder, der seit 2007 als Bauhofleiter tätig ist. „Außerdem können wir nun alles auf einer Fläche unterbringen und lagern“, ergänzt er.

Vor gut einem Jahr wurde das Bauhof-Projekt vorgestellt und dessen Ausführung im Mai diesen Jahres von der Gemeindevertretung beschlossen. Vor Baubeginn musste noch eine Zauneidechsenpopulation auf dem Gelände umgesiedelt werden, das von zwei Seiten unmittelbar an die Döberitzer Heide grenzt. Um das Gelände herum sorgt nun ein niedriger Amphibienschutzzaun dafür, dass die Eidechsen nicht auf die Baustelle zurückkommen.

Im Mai waren auf dem Gelände noch Überreste der Vornutzung zu erkennen. Quelle: Max Braun

Kostentechnisch hätte sich seit dem Beschluss der Gemeindevertretung im Mai nicht viel geändert, erklärte Thorsten Koch am Rande der Veranstaltung. Man liege im festgelegten Kostenrahmen, teilte der Bauamtsleiter mit. Anfang des Sommers hatte ein Preissprung des Projektes für Gesprächsbedarf in der Gemeindevertretung gesorgt.

Daraufhin wurde die Zusammenarbeit mit dem Planer beendet und das Bauamt übernahm selbst die Überwachung der Fachplanung. Unter Hilfe der Bauhofmitarbeiter konnten außerdem bestehende Fundamentreste und vorbereitende Arbeiten für den Baustart in Eigenregie übernommen werden, um Kosten einzusparen. Die acht Mitarbeiter leisteten also schon einen ordentlichen Beitrag für ihren zukünftigen Arbeitsplatz.

So könnte das Sozialgebäude samt Fahrzeughallen aussehen. Quelle: Gero Hoppe

Dieser soll neben einem Sozialgebäude mit Sanitäranlagen, Büro, Küche, Aufenthalts- und Umkleideräumen auch ein Streusalzlager und ein Silo zur Grünschnittlagerung besitzen. Das Sozialgebäude schließt dabei direkt an die Wartungshalle für die Fahrzeuge an.

Im zweiten, gegenüberliegenden Hallenkomplex sollen Radlader und größere Anhänger Platz finden, sowie das Streusalzlager mit etwa 100 Tonnen Fassungsvermögen untergebracht sein. Hier muss das Fundament besonders dicht sein, um dem aggressiven Salz keine Angriffsfläche zum Eindringen in den Boden zu bieten, erklärte Architekt Gero Hoppe bei einem kurzen Rundgang über die Baustelle.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem wird hier am Dachstuhl mehr Holz verbaut, da es in diesem Fall weniger empfindlich als der korrosionsanfällige Stahl ist. Ein etwa 200 Kubikmeter fassendes Silo soll am Rande des Geländes installiert werden und als Zwischenlager für den Grünschnitt der öffentlichen Flächen dienen.

Die Dächer der zwei Hallen sind statisch für eine Bebauung mit Photovoltaikanlagen geeignet. Eine Bebauung mit PV-Anlagen muss allerdings noch einmal in den Ausschüssen bzw. der Gemeindevertretung besprochen werden, da auch noch zu entscheiden ist, ob man den erzeugten Strom sofort selber nutzt oder in das Netz einspeist.

Von Max Braun