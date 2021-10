Dallgow: Vom Rausschmiss bedrohte Mieter treffen Investor im Rathaus

Dallgow-Döberitz

Es war ein Termin auf den einige Mieter der Dallgower Siedlung am Reitplatz lange gewartet hatten. Seit Mai diesen Jahres sind insgesamt 28 Mietparteien der Reihenhaussiedlung am Reitplatz von einem Eigentümerwechsel betroffen.

Die 1997 errichteten Wohnhäuser wurden im Frühling durch die „The Grounds Real Estate Developement AG“ aus Berlin gekauft. Diese will die Mietwohnungen jetzt als Eigentumswohnungen verkaufen. Folglich stehen die Mieter seitdem vor der Entscheidung, ihre Wohneinheit selber als Eigentumswohnung zu kaufen oder auszuziehen.

Sozialausschuss bietet Plattform

Eine Dritte von der Immobilienfirma angebotene Option wäre ohne Miet- und Nebenkosten noch ein Jahr in ihrem Zuhause zu wohnen, dann aber zum Stichtag auszuziehen. Die 28 Mietparteien, hauptsächlich junge Familien mit Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter zeigten sich seitdem empört und stemmten sich unter anderem mit Plakataktionen gegen den drohenden Auszug.

Im Sozialausschuss trafen sich am Mittwochabend im Dallgower Rathaus die betroffenen Mieter mit einem Vorstandsmitglied des Immobilienunternehmens zu einem Austausch. Die Gemeinde wollte hiermit eine Plattform zum Gespräch zwischen Mieter und Eigentümer schaffen.

Kein Schutz vor Eigenbedarf

Knackpunkt war bisher immer die sogenannte Kündigungssperrfrist, die bei einer Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen greift. Dann dürfen Mieter noch bis zu drei Jahre im betreffenden Objekt wohnen, ohne von Eigenbedarfsansprüchen des neuen Käufers betroffen zu sein.

Diese Sperrfrist greift allerdings nur, wenn die Mieter schon zum Zeitpunkt der Umwandlung im Objekt gewohnt haben. Bei den Reihenhäusern am Reitplatz soll Eigentumswohnraum laut dem neuen Investor bereits von Anfang an gebildet worden sein, also bevor die ersten Mieter einzogen.

Investor verweist auf Kaufoption

„Das Besondere, was die Situation für die Einwohner schwieriger macht als in ähnlich gelagerten Fällen, ist, dass die Häuser die letzten Jahre normal vermietet waren, aber von Anfang an Wohneigentum waren“, bekräftigte The-Grounds-Vorstand Jacopo Mingazzini während der Veranstaltung.

Er verwies darüber hinaus immer wieder auf die Möglichkeit, ein Jahr kostenfrei zu wohnen und dann auszuziehen oder über einen Kauf durch eine Finanzierung des eigenen Reihenhauses nachzudenken. Bei Kaufpreisen jenseits der 500.000 Euro für die einzelnen Objekte klagten die Mieter daraufhin über fehlende Möglichkeiten, einen Kredit in diesem Umfang zu bekommen.

Neue Käufer könnten Mieter verdrängen

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ein potenzieller Käufer ein Reihenhaus lediglich als Kapitalanlage erwirbt und die jetzigen Mieter wie gewohnt in ihrem Zuhause weiterleben können. Allerdings könnte der Besitzer im weiteren Verlauf jederzeit Eigenbedarf anmelden.

Außerdem entsprechen die Objekte aufgrund ihrer Größe und der Lage weniger dem Charakter einer Wohnung zur Kapitalanlage. Daher ist es durchaus zu erwarten, dass potenzielle Käufer eher an einer Eigennutzung interessiert sind und die jetzigen Mieter verdrängen würden.

Mieter prangern Umgang mit ihnen an

An der aktuellen rechtlichen Lage können die Mieter wenig ändern, denn das Vorgehen des Immobilienkonzerns ist für die Mieter zwar niederschmetternd, jedoch nicht rechtswidrig. Das weiß auch Christian Kneisel, einer der betroffenen Mieter, die bei dem Treffen im Rathaus zugegen waren.

„Ihre Firma wird schon seriös handeln, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber das Drumherum ist furchtbar“, betonte der Anwohner in seinem Redebeitrag und prangerte damit die Behandlung durch die zuständigen Mitarbeiter des Unternehmens vor Ort an.

„Keine großen Erwartungen“

„Wir hatten von Anfang an keine großen Erwartungen, weil das meiste ja schon bekannt war“, erklärte Anwohnerin Karin Dröge auf MAZ-Nachfrage. „Für uns war das Wichtigste, dass die Gemeinde weiß, dass solche Vorgehensweisen jetzt hier ins Berliner Umland kommen“, ergänzte sie und bedankte sich bei der Gemeinde. Die ersten Anwohner haben bereits das Angebot zum kostenfreien Wohnen auf ein Jahr angenommen oder ziehen um.

Wer umzieht sieht sich allerdings mit dem Problem konfrontiert, vergleichbaren Wohnraum in Dallgow und Umgebung zu finden. Gerade für die Kinder der jungen Familien wäre es wichtig, ihre aktuellen Kindergärten oder Schulen weiter besuchen zu können.

Ausschussmitglieder betroffen aber vorerst ratlos

Ralf Böttcher (CDU) zeigte sich wie die anderen Ausschussmitglieder betroffen von dem Schicksal der Bewohner, gab aber auch zu, dass er „mit dem Herzen“ komplett bei den Bewohnern sei, aber eine „wirkliche Lösung“ auch nicht kenne.

Ähnliche Worte fand Theodor Hölscher von der Grüne/SPD-Fraktion. Er könne die Verzweiflung absolut nachvollziehen, gerade für die Familien mit jungen Kindern oder als Rentner, erklärte der Leiter der Ausschusssitzung.

Wenig Spielraum für die Gemeinde

Die Aussagen der Ausschussmitglieder spiegeln dabei ziemlich genau die Situation der Gemeinde wider. Diese befindet sich in dieser Hinsicht in einem Dilemma. Zum einen kann Dallgow aufgrund der eigenen Infrastruktur nicht mehr so weiter wachsen wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Zum anderen ist Wohnraum im Berliner Speckgürtel für Zuzügler immer noch gefragt, mit denen die Mieter vom Reitplatz wohl nun konkurrieren müssen.

Am Sperlingshof in Dallgow entstünden zusätzliche Wohnungen, erinnerte Ralf Böttcher. Da diese sich allerdings noch länger im Bau befinden werden, scheinen sie auch keine kurzfristig mögliche Lösung zu sein. Eine Zukunft in Dallgow oder Umgebung für die Mieterinnen und Mieter der Siedlung am Reitplatz bleibt somit ungewiss.

Von Max Braun