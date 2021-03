Dallgow: Was aus dem maroden Mietshaus in der Charlottenstraße wird

Dallgow-Döberitz

Es könnte der vorläufige Schlusspunkt einer weit über zehn Jahre währenden Diskussion um das Haus der Charlottenstraße Nummer sechs in Dallgow sein. Das Gebäude unmittelbar gegenüber des neuen Kunstrasenplatzes befindet sich seit Jahren in einem miserablen Zustand. Jetzt will die Gemeindevertretung am kommenden Mittwoch endgültig über eine Sanierung des Mietshauses abstimmen, das seit 1995 Eigentum der Gemeinde ist.

Details verzögern den Baubeginn

Bereits im vergangenen Oktober war während der letzten Sitzung des damals amtierenden Bürgermeisters Jürgen Hemberger (FWG) für eine Sanierung gestimmt worden. In der ersten Vorlage wurden allerdings noch verschiedene Begriffe für die Bauarbeiten verwendet. Neben „Sanierungskosten“ wurde außerdem von „Instandhaltung“ und „Instandsetzung“ gesprochen.

Solche vermeintlichen Kleinigkeiten sind aufgrund der rechtlichen Verbindlichkeit der Beschlüsse allerdings wichtig, um sie auch rechtssicher umsetzen zu können. Im neuen Beschlussantrag hat man sich nun auf das Wort „Sanierung“ verständigt.

Sascha Labenski (FWG) ist seit Mai 2019 Vorsitzender des Dallgower Bauausschusses. Quelle: privat

„Mir wurde erzählt, dass es diese Thematik schon seit über zehn Jahren gibt“, erinnert sich Sascha Labenski (Foto), seit Mai 2019 Vorsitzender der Bauausschusses der Gemeinde. „Es wird Zeit, dass wir jetzt schnellstmöglich mit Sanierungsarbeiten beginnen, um nicht immer nur quantitativen, sondern auch qualitativen Wohnraum in Dallgow schaffen.“

Kohlen schleppen statt Zentralheizung

Detlev Conrad, der seit 1991 im Haus wohnt, ist einer der zwei letzten Mieter der sanierungsbedürftigen Altbaus. Bereits Ende der 1990er-Jahre klagte er über die maroden Zustände. Geheizt wird noch heute mit Öfen, der Rentner schleppt deshalb jeden Tag einen Eimer mit Kohlen und Holz ins zweite Geschoss.

Duschen in der kalten Küche

In der Vergangenheit kam es bereits zu Problemen mit der Heizung, sodass Detlev Conrad im Kalten saß. „Zeitweise hatte ich nur etwa fünf Grad in der Küche“, erinnert er sich an die vergangenen Winter.

Mittlerweile hat er die Decken tiefer gehangen, um weniger Raum heizen zu müssen und hat sich Dusche und Toilette in seine Küche gebaut, da es Sanitäranlagen in dem Altbau nur im Keller gibt. Von den ursprünglichen sechs Mietparteien sind nur noch zwei im Haus.

Detlev Conrad vor einem seiner zwei Kachelöfen. Die Kohlen und das Holz trägt er jeden Tag in den Zweiten Stock. Quelle: Max Braun

Neben den Fenstern wäre auch das Dach und natürlich eine Heizung ganz oben auf seiner Wunschliste. „Natürlich bin ich jetzt glücklich, wenn hier mit der Sanierung begonnen werden kann, mir geht es nur darum, meinen Lebensabend hier angenehm verbringen zu können“, sagt der Rentner.

Wohnen trotz Baulärm

Auch während der möglichen Sanierungsarbeiten würde er gern im Haus wohnen bleiben. Es stünden genug Wohnungen im Haus leer, um für die Sanierung der einen Wohnung kurzzeitig in eine andere umzuziehen. Diese Lösung würde er einem zwischenzeitlichen Umzug in ein komplett anderes Gebäude vorziehen, der Baulärm störe ihn nicht, sagt er.

Unmittelbar neben der Spüle baute sich der Rentner eine Dusche und Toilette ein. Die ursprünglichen Sanitäranlagen befinden sich im Keller des Gebäudes. Quelle: Max Braun

Bereits Anfang 2019 stimmten die Gemeindevertreter schon einmal über eine Sanierung des Wohnhauses ab. Mit sechs Ja-Stimmen, sechs Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde der Antrag damals abgelehnt. Zu hoch sahen einige Gemeindevertreter die Baukosten, im Vergleich zum Ergebnis. Um sicher zu gehen, beauftragte man für den Beschluss, der am kommenden Mittwoch zur Abstimmung steht, die Immobilienberatung BBT aus Berlin.

Ein anteiliger Verkauf des Grundstücks steht aktuell nicht mehr im Raum. Quelle: Max Braun

Diese bestätigte in Ihrem Gutachten, dass eine Sanierung mit etwa 720 000 Euro insgesamt billiger wäre als ein Abriss und anschließender Neubau. Die Mieten sollen sozial verträglich sein und unter dem marktüblichen Mietniveau liegen, so der Plan. Ein Verkauf des knapp 1800 Quadratmeter großen Grundstücks steht aktuell auch nicht mehr im Raum.

Kosten könnten noch weiter steigen

Ob die nun zu Buche stehende Summe für die Sanierung ausreicht, vermag auch der Vorsitzende des Bauausschusses nicht zu versichern. Sollte man aber noch länger warten, könnten die Baukosten weiter steigen: „Die Baufirmen werden immer teurer, und ein Gebäude in schlechtem Zustand wird sich nicht von alleine bessern“, bekräftigt der Ingenieur.

Von Max Braun