Dallgow-Döberitz

Die Frage nach dem Wahrzeichen des Ortes würden viele Dallgower wohl mit dem Wasserturm beantworten, der sich, aus rotbraun leuchtenden Ziegeln gemauert, an der Wilhelmstraße emporstreckt. Nicht zuletzt deshalb wird der im wilhelminischen Stil erbaute Turm auch im Logo der geplanten 750-Jahr-Feier Dallgows zu finden sein.

Eine noch nie veröffentlichte Fotografie aus einer Privatsammlung zeigt den Turm 1936 von der Wilhelmstraße aus. Quelle: privat

Der Wasserturm ist ein Relikt des heute kaum noch zu erkennenden Truppenlagers, in dem die kaiserlichen Truppen ab Ende des 19. Jahrhunderts stationiert waren. Von dort aus zogen sie auf den Übungsplatz Döberitz aus, den wir heute als Döberitzer Heide kennen. Das umzäunte Gelände erstreckte sich anfangs in etwa vom Schwanengraben bis zur heutigen Grundschule „Am Wasserturm“.

Die 75 Kubikmeter fassende Trommel des Turmes wurde bei Sanierungsarbeiten kurz vor der Jahrtausendwende entfernt. Quelle: privat

Da die Pumpen zu diesem Zeitpunkt noch nicht stark genug waren, um einen durchgängig gleichbleibenden Wasserdruck zu halten, errichtete man 1898 den rund 30 Meter hohen Versorgungsturm, mit einer Wassertrommel, die 75 Kubikmeter (75 000 Liter) Wasser fassen konnte.

Wasser aus dem Schwanengraben

Das Wasser wurde aus dem Schwanenegraben bis hoch in die Kuppel des Turmes gepumpt. Dafür befand sich ein Maschinenhaus, so groß wie die heutigen Einfamilienhäuser an der Böschung zum Wassergraben.

Fotos verraten ein neueres Baujahr

Auf der Plakette, die heute am Turm zu finden ist, steht das Baujahr 1895. „Ein Blick in historische Fotos zeigt, dass das Baujahr eigentlich nicht ganz stimmen kann“, offenbart Andreas Krüger, der sich bereits seit über 15 Jahren mit der Geschichte Dallgows auseinandersetzt. Denn Fotos, die eindeutig auf 1898 datiert sind, zeigen den Turm damals noch im Bau befindlich.

In Gesellschaft von Kaiser Wilhelm II

Auf dem Gelände um den Turm herum, befanden sich auch das mittlerweile abgerissene „Offizierscasino“, ebenso wie ein Tennisplatz, eine Kegelbahn und ein im Boden eingegrabener Eiskeller. Mit diesen Annehmlichkeiten ausgestattet, war der Truppenübungsplatz gut für die mehrfachen Besuche von Kaiser Wilhelm II geeignet, dessen Sohn und designierter Nachfolger, hier seine militärische Ausbildung absolvierte.

Dieses Foto ist auf 1898 datiert. Es zeigt neben dem „Offizierscasino“ (rechts) und der Kegelbahn (unten) auch den im Bau befindlichen Wasserturm. Quelle: privat

Neben dem Erhalt eines stabilen Wasserdrucks, hatte der Turm allerdings noch eine Aufgabe, die dafür sorgte, dass wohl jeder Soldat täglich mindestens einmal zur Turmspitze hinaufsah.

Denn dort wo heute zu jeder Himmelsrichtung die runden Fenster sitzen, befanden sich vier Uhren, die damals in der Dienstordnung des Truppenlagers als maßgebliche Dienstuhr ausgewiesen waren. Mit seiner beträchtlichen Höhe muss der aus Ziegeln gemauerte Wasserturm bei seiner Fertigstellung das höchste Gebäude der Umgebung gewesen sein.

63 Stufen bis nach oben

„Trotzdem ist nicht überliefert, dass der Turm zu irgendeinem Zeitpunkt als öffentliche Aussichtsplattform genutzt wurde“, erklärt der 49-jährige Andreas Krüger. Eine eiserne Wendeltreppe mit 63 Stufen führte zwar bis hoch zum Wassertank, trotzdem war der Turm der zivilen Bevölkerung nicht frei zugänglich.

Nur 17 Jahre Betrieb

Insgesamt war der rote Koloss nur etwa 17 Jahre in Betrieb. Bereits 1915 übernahm der neu errichtete Wasserturm hinter dem heutigen Dallgower Rathaus dessen Funktion. Dieser war nicht nur um einiges höher, sondern wies auch einen fast zehn Mal so großen Wassertank auf. Sein kleiner Bruder war fortan nicht mehr vonnöten.

Nach 1945 zweckentfremdet

Nach dem zweiten Weltkrieg übernahm das russische Militär die Döberitzer Kasernen. Bis in die 70er-Jahre befanden sich unten im Turm eine Trafostation und das sowjetische Militär nutzte ihn wohl auch als Funkstation und zur Luftraumbeobachtung. Sie kleideten die Wände im Inneren damals mit Tageszeitungen aus der Heimat aus, die sich teilweise noch heute dort finden lassen.

Sowjetische Soldaten hatten die Wände im Inneren des Turmes mit Tageszeitungen aus der Heimat verkleidet. Quelle: privat

Auch auf der Außenseite findet man in den dicken Backsteinwänden noch kyrillische Schriften, bei denen Soldaten ihren Name, ihre Herkunft und ihre Dienstzeit eingeritzt hatten. Einzelne Anwohner meinen zur damaligen Zeit sogar das Glockenspiel des Kremls gehört zu haben, das abends von der Turmspitze abgespielt wurde.

Nach dem Abzug der Sowjets 1991 verfiel der stolze Turm immer weiter. Türen und Fenster waren schon länger zugemauert, als man ihn 1996 unter Denkmalschutz stellte.

Restauration nach fast 100 Jahren

Schon im Jahr darauf, also knapp 100 Jahre nach seiner Fertigstellung, brannte man fehlende Ziegel originalgetreu nach und deckte den Dachstuhl wieder mit den charakteristischen grauen Schindeln. Auch Details, wie die Fahnenstange über dem Eingang, wurden durch historische Fotos rekonstruiert.

Der Wasserturm bald wieder geöffnet?

In den vergangenen Jahren stand der Turm zum „Tag des offenen Denkmals“ gelegentlich zur Besichtigung offen. Zum letzten Mal veranstaltete man diesen Tag im Jahr 2018. Auf Nachfrage hieß es aus dem Rathaus, dass ein solcher Tag künftig wieder in betracht gezogen wird.

Von Max Braun