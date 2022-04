Dallgow: Wohin mit dem Radverkehr?

Dallgow-Döberitz

Kurz nach 22 Uhr herrschte plötzlich Dunkelheit im Tagungssaal des Dallgower Rathauses. Nur noch die Beleuchtung der Notausgänge glimmte. In den Häusern rundherum war es ebenfalls stockfinster. Die Gemeindevertreter wollten gerade über eine Vorlage zur Radwegplanung in der Gemeinde abstimmen, die der letzte Antrag auf der Tagesordnung war.

Sie wurden – wie auch viele Dallgower in ihren Haushalten – von der geplanten Versorgungsunterbrechung überrascht, die aufgrund einer Spannungsumstellung im Umspannwerk Falkensee Süd durchgeführt wurde und angekündigt war. Nach wenigen Minuten Dunkelheit floss der Strom wieder. Die Sitzung hatte man zu diesem Zeitpunkt jedoch schon abgebrochen, da mehrere Gemeindevertreter per Videoanruf in den Sitzungssaal geschaltet waren und nicht an besagter Abstimmung zur Radwegplanung hätten teilnehmen können.

Bei der Vorlage handelt es sich um einen Maßnahmenkatalog, der einzelne Auf- und Ausbauprojekte im Dallgower Radwegenetz auflistet. Genau diese Maßnahmen stehen schon im Verkehrsentwicklungsplan (VEP) der Gemeinde, den man im vergangenen Dezember verabschiedet hatte.

Mit dem jetzigen Antrag von Freien Wählern und Grünen wollte man den Startschuss für die Planungen des vorgesehenen Radwegnetzes geben. „Der VEP ist ja allumfassend, da gibt es noch andere Maßnahmen bei der Verkehrsinfrastruktur, wie etwa den Straßenbau“, erklärte Sascha Labenski (Freie Wähler) auf MAZ-Nachfrage. „Uns ist wichtig, jetzt mit dem Radwegkonzept anzufangen und dort die nächsten Schritte zu machen“, ergänzte der Fraktionsvorsitzende.

Radwegeausbau in drei Stufen vorgeschlagen

Dies soll laut Antrag in drei Stufen geschehen. In der ersten Stufe konzentriert man sich auf den Schluss von Netzlücken, von denen es derzeit im Dallgower Radwegnetz noch viele gibt. Im zweiten Schritt steht die Optimierung von bereits bestehenden Radwegen im Vordergrund. In der dritten Stufe würde man sich mit der Anbindung an regionale Radwege beschäftigen, die beispielsweise von Berlin nach, bzw. über Dallgow führen. Insgesamt neun übergeordnete Gebiete in denen Handlungsbedarf besteht, listet der Beschluss auf. Darunter auch den geplanten Radweg an der Potsdamer Straße Richtung Falkensee, die gerade erneuert wird.

„Wir wollen jetzt die Dinge in die Gänge bringen, denn landauf, landab diskutiert man über CO2-Minderung, und wie kann man es denn besser machen, als das Mobilitätsangebot für Radfahrer und Fußgänger auszubauen?“, sagt Jörg Hägele. Der 78-Jährige ist sachkundiger Einwohner im Entwicklungsausschuss der Gemeinde und hat den dreistufigen Maßnahmenkatalog im Antrag erstellt.

Bürgermeister fordert Konkretisierung

Eine inhaltliche Änderung der Maßnahmen wird es nicht mehr geben, da diese schon im Verkehrsentwicklungsplan beschlossen wurden. Gleichwohl kann die jetzige Vorlage noch konkretisiert werden. In diese Kerbe schlug Bürgermeister Sven Richter (CDU), der eine Priorisierung der aufgeführten Maßnahmen forderte.

„Letztendlich steht in dieser Beschlussvorlage nur drin, was schon ohnehin im Verkehrsentwicklungsplan weniger kompakt zusammengefasst stand“, so Richter. „Ich vermisse in diesem Antrag eine konkrete Handlungsweise, denn jetzt muss es ins Konkrete gehen und entschieden werden, mit welchen Maßnahmen wir anfangen“, ergänzte er auf MAZ-Nachfrage.

Für viele Pendler ist das Fahrrad auf dem Weg zum Bahnhof das Verkehrsmittel der Wahl. Quelle: Max Braun

Den Vorschlag zur Priorisierung der Maßnahmen erachtet Anna Mohn (Grüne) ebenfalls als sinnvoll. „Da würde ich vor allem entlang der Schulwege hinschauen und Maßnahmen dort priorisieren“, schlug die Fraktionsvorsitzende auf MAZ-Nachfrage vor.

Handlungsbedarf sieht der Bürgermeister vor allem beim Lückenschluss des Radweges von Seeburg Richtung B 5, sowie am Goetheplatz und der Schillerstraße, die Richtung Falkensee führt. In der Schillerstraße kämpft momentan eine Bürgerinitiative für Tempo 30 auf der viel befahrenen Route.

Neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer

In einer Karte aus dem Verkehrsentwicklungsplan ist darüber hinaus eindeutig eine Häufung von Radverkehrsunfällen im Bereich um die Schillerstraße zu erkennen. An die Schillerstraße schließt die Wilmsstraße an, die vorher als Brücke über die Bahnschienen verläuft. Hier wird der Gehweg häufig von Fahrradfahrern widerrechtlich genutzt.

Die Lösung für die enge Fahrbahn auf der Brücke ist das wohl anspruchsvollste Einzelprojekt für Dallgows Fahrradwege. Neben der jetzigen Brücke soll eine zweite Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Schienen gebaut werden, um die schwachen Verkerhsteilnehmer deutlich vom motorisierten Verkehr zu trennen. „Die Radwegbrücke über die Bahn ist einer der ganz zentralen Punkte, damit die Leute im Ort auf das Fahrrad steigen, allerdings auch einer, der sehr kostenintensiv ist“, so Anna Mohn.

Beschlussvorlage noch einmal auf der Tagesordnung

Anbindungsmöglichkeiten für die geplante Brücke wurden bereits im Februar im Verkehrsausschuss besprochen, aktuell arbeitet die Verwaltung an den Ausschreibungen der Planungsleistungen für die Brücke selbst. Durch die geplante, aber dennoch überraschende Stromabstellung muss die Vorlage nun noch einmal in der kommenden Sitzung der Gemeindevertreter am 25. Mai zur Sprache kommen.

Von Max Braun