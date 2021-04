Dallgow hat eine neue Wildblumenwiese

Dallgow-Döberitz

Am Donnerstag war der sogenannte Tag der Erde, der bereits seit 51 Jahren praktiziert wird. Dieser Tag erinnert daran, das eigene Konsumverhalten zu überdenken und die Umwelt mehr wertzuschätzen. Das Motto des diesjährigen Aktionstages lautet „Jeder Bissen zählt“und legt den Fokus auf Lebensmittel aller Art.

Blühwiese am Reitplatz

Passend dazu startete auch das Pilotprojekt der Dallgower Gemeinde, bei dem eine neue Wildblumenwiese am Reitplatz errichtet wurde. Damit wolle man einen Beitrag zur biologischen Artenvielfalt in der Gemeinde leisten. Auf der 4500 Quadratmeter zählenden Fläche streuten die Kinder der nahegelegenen Kita „Maulwurf“ sodann die ersten Blumensamen aus. Sie legten dadurch einen wichtigen Grundstein für die Blühwiese, auf der sich schon bald viele Insekten tummeln sollen.

Klimaziel 2035

„Die Gemeinde hat sich auf die Fahne geschrieben, das Klimaziel 2035, bei dem es um Klimaneutralität geht, mit der neuen Blühwiese ein Stückweit zu realisieren“, erzählt Dallgows Bürgermeister, Sven Richter. Insgesamt sollen 18 verschiedene Kräuter und Wildblumen auf der Fläche ausgesät werden. Der Bürgermeister freut sich über die tatkräftige Unterstützung der Kindergartenkinder und sieht auch für sie viele Vorteile in dem Pilotprojekt. „Die Kleinen sollen sich an der Blühwiese ein wenig beteiligen, so lernen sie die biologischen Abläufe hautnah kennen. Sie können die Fläche beispielsweise selbstmitgestalten und die Pflanzen regelmäßig beobachten.“

Die Kindergartenkinder haben sichtlich Spaß an der Gartenarbeit und wollen auch in Zukunft helfen. Quelle: Viktoria Kratz

Landwirt Willi Groß rechnet bereits Anfang Juni diesen Jahres mit den ersten blühenden Pflanzen auf dem Feld. „Wir arbeiten auf der Fläche bewusst ohne Pflanzenschutzmittel, um der Umwelt nicht zu schaden“, erzählt der Landwirt.

Zudem werde aus Kostengründen auf die Bewässerung verzichtet. Das solle erst einmal kein Problem darstellen, sofern es zu keiner Dürreperiode komme.

Koppelzaun

Die Kosten für das Projekt belaufen sich bisher auf insgesamt 3 000 Euro. Die Blühwiese soll zusätzlich mit einem Koppelzaun umrandet werden. Dieser soll das unbefugte Betreten der Anlage verhindern.

Bürgermeister Sven Richter unterstützt das Pilotprojekt tatkräftig und freut sich auf die neue, bunte Wiese. Quelle: Viktoria Kratz

Sven Richter hofft, dass die Wiese so weitestgehend unberührt bleibt und das die jungen Kräuter und Wildblumen vor den heimischen Vasen verschont bleiben. Der CDU-Abgeordnete Ralf Böttcher schöpft aus der neu eingesäten Blühwiese eine weitere Hoffnung. „Es wäre sehr schön, wenn sich viele unserer Anwohner die neue Wildblumenwiese ansehen und dabei feststellen, dass so etwas nicht hässlich sein muss. Auch auf kleineren Flächen, beispielsweise im Garten, ist das umsetzbar.“ Man hoffe also mit einem guten Beispiel in der Gemeinde voranzugehen und möglichst viele Bürger zu ähnlichen Aktionen anzuspornen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sven Richter überlegt sich dazu bereits verschiedene Möglichkeiten. „In Westdeutschland werden ehemalige Kaugummiautomaten mit Saatgut bestückt, dadurch hat jeder Anwohner die Möglichkeit sich an der Begrünung zu beteiligen“, berichtet Dallgows Bürgermeister, der in dem Modell auch eine schöne Idee für seine Gemeinde sieht.

Von Viktoria Kratz