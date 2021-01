Dallgow will Verkehrsthema wieder angehen

Dallgow-Döberitz

Viel ist in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht passiert in Sachen Verkehrsentwicklungsplan in Dallgow-Döberitz. Doch das soll sich jetzt ändern. „Wir sollten den heutigen Tag als Neustart sehen“, sagte Jochen Richard vom Planungsbüro Richter-Richard Dienstagabend auf der Sitzung des Dallgower Ausschusses für Klima, Umwelt, Verkehr und nachhaltige Gemeindeentwicklung. Die Sitzung fand erstmals als sogenannte Hybridsitzung statt. Es war den Mitgliedern also freigestellt, ob sie an der Sitzung im Rathaus teilnehmen oder sich per Online-Tool dazu schalten. Von der Online-Variante machten neben dem Planer nur wenige Ausschussmitglieder Gebrauch.

Planer beklagen Zeitverlust

Seit 2014 arbeitet das Planungsbüro an einem Verkehrsentwicklungsplan für Dallgow. Dass zuletzt nur wenig passiert sei, habe unter anderem an der Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung gelegen, so der Planer. Personelle Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung hätten fast ein Jahr Zeit gekostet. „Wir sind in dieser Zeit nicht an Daten gekommen, die wir benötigten“, sagte Jochen Richard.

In der Sitzung gab er einen Überblick über den Stand der Dinge bei der Fortschreibung des Planes und erläuterte die nächsten Schritte. So sei es dringend notwendig, sich mit der Bahn-Brücke in der Wilmsstraße zu befassen, ein Nadelöhr im innerörtlichen Verkehr. Richard stellte dazu drei mögliche Varianten vor, wie die Situation für Fußgänger und Radfahrer an der Brücke verbessert werden könnte.

Drei Variante für Brücke in der Wilmsstraße

Die erste Variante sieht den Bau einer zusätzlichen Brücke östlich der bestehenden Brücke vor. Eine solche Idee wurde im Ausschuss schon einmal diskutiert. Bei Variante zwei wäre zu prüfen, ob die Bestandsbrücke baulich so verändert werden könnte, dass sie mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger bietet. Vorschlag drei ist der Bau einer Brücke auf der Westseite mit Anschluss an das Bahnhofsumfeld.

Dabei betonte Jochen Richard, dass es immer sinnvoll sei, die Wilmsstraße und die Nord-Süd-Achse im Allgemeinen, als ein Ganzes zu betrachten. Für den Planer beginnt diese am nördlichen Ortseingang aus Falkensee kommend und endet an der B5 und dem Sperlingshof, wo ein Investor den Bau von Wohngebäuden plant. Auch diese seien an den Ort anzubinden, so Richard.

Nord und Süd verbinden

Der frühere Ausschussvorsitzende und jetzige sachkundige Einwohner Hans Peter Pförtner betonte seinerseits die Bedeutung der Bahnüberquerung. „Wir haben südlich der Bahn Brandenburgs größte Grundschule, aber viele Kinder, die nördlich der Bahn wohnen. Das müssen wir zusammenbringen“, so Pförtner.

Klar ist aber auch, ein Brückenbau wird teuer – mehrere Millionen Euro seien hier zu investieren – und dauere mehrere Jahre. Allein die Planung einer Baumaßnahme über eine ICE-Strecke nehme gut zwei Jahre in Anspruch.

Einiges aus den ersten Stufen des Verkehrsentwicklungsplanes wurde auch schon umgesetzt. So gilt seit vergangenem Jahr auf der Wilmsstraße Tempo 30. Lange hatten Anwohner, die unter dem zunehmenden Verkehr leiden, dafür gekämpft. Zudem wurde das Wohngebiet Neu-Döberitz verkehrstechnisch neu erschlossen, was zu einer deutlich verbesserten Übersichtlichkeit geführt habe, so Richard.

Meisten Unfälle auf Parkplatz am Havelpark

Während einige Ausschussmitglieder froh waren, endlich mal wieder einen Überblick über den Stand der Dinge erhalten zu haben, kritisierten andere, dass so lange nichts passiert sei. Das soll sich nun wieder ändern, wie Planer Jochen Richard mehrfach betonte. Neben der bereits genannten Brücke und Nord-Süd-Achse sollte auch die ganzheitliche Entwicklung des Ortszentrums, insbesondere rund um den Bahnhof in den Blick genommen werden. Fortgeführt werden soll auch die Radverkehrsplanung.

Interessant waren die Daten zu Unfallschwerpunkten. Demnach ereigneten sich die meisten Unfälle im Gemeindegebiet auf dem Parkplatz des Havelparks. Einen echten Unfallschwerpunkt etwa an einer Kreuzung gäbe es aber nicht.

Von Danilo Hafer