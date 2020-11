Dallgower Bürgermeister-Kandidaten im Doppelinterview

Dallgow-Döberitz

Die Kandidaten für die Bürgermeister-Stichwahl in Dallgow-Döberitz, Harald Wunderlich (l.) und Sven Richter, kamen am Montag zum Doppelinterview in die Räume der MAZ-Lokalredaktion in Falkensee. Hier standen sie Rede und Antwort zu Fragen rund um Verkehr, das Miteinander in der Gemeinde und warum die Dallgower gerade sie zum Bürgermeister wählen sollten. Anschließend beantworteten sie ein paar kurze Fragen in einem Live-Video auf der Facebook-Seite von MAZ-Havelland. Die ausführlichen Antworten der beiden Kandidaten lesen Sie in der Mittwochausgabe der MAZ. Am Sonntag sind die Dallgower aufgerufen, ihre Stimme bei der Stichwahl abzugeben.

Hier gelangen Sie zum Live-Video.

Von MAZonline