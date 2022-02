Dallgower Einwohnerwachstum schmilzt 2021 im Vergleich zu Vorjahren

Dallgow-Döberitz

Die anhaltende Beliebtheit von Dallgow als Wohnort sorgte auch im vergangenen Jahr wieder für einen dreistelligen Einwohnerzuwachs. Insgesamt kletterte die Einwohnerzahl der Gemeinde zum Stichtag 31. Dezember um 176 Menschen im Vergleich zum Vorjahr. Im Gegensatz zu 2020 flacht das Wachstum jedoch etwas ab. Damals vermeldete die Gemeinde noch einen Anstieg von 256 Einwohnern. In 2021 registrierte die Gemeinde 624 Zuzüge und verlor in der selben Zeit 466 Einwohner.

Im ersten Monat dieses Jahres verzeichnete man in Dallgow bereits die nächsten Zuzügler. Somit liegt die aktuelle Einwohnerzahl der Gemeinde jetzt bei genau 10.492 Bewohnern, davon entfallen 1162 Einwohner auf den Ortsteil Seeburg. Seeburg für sich verzeichnete im vergangenen Jahr ein erwartbar leichtes Einwohnerplus im einstelligen Bereich.

Etwa 450 Neuanmeldungen aus zwei Wohnungsbauprojekten erwartet

Mittelfristig erwartet die Verwaltung allein durch das aktuell noch im Bau befindliche Wohngebiet am Königsgraben und den Bauflächen an der Hamburger Chaussee etwa 450 Neuanmeldungen. In den vergangenen Jahren sorgte unter anderem das Wohngebiet an der Bahnhofstraße („Am Langhaus“) mit einer Mischung aus Reihenhäusern und Einfamilienhäusern für Einwohnerzuwachs.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf lange Sicht werden Zahlen in dieser Größenordnung jedoch nicht die Regel bleiben, da Bauflächen zum Wohnen weiter schwinden und die Gemeinde infrastrukturell an ihre Grenzen stößt. In den letzten gut zehn Jahren hielt der Einwohner-Boom hingegen durchgängig an. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 lebten 8517 Menschen in der Gemeinde. Seeburg zählte zu diesem Zeitpunkt 1133 Bewohner.

Von Max Braun