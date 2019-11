Dallgower Grüne fordern mehr E-Mobilität

Dallgow-Döberitz

Mit drei Anträgen wollten die Dallgower Grünen dem Klimaschutz in der Gemeinde Nachdruck verleihen. Im vergangenen Monat hatte sich die Gemeindevertretung dazu entschieden, die Eindämmung des Klimawandels als Aufgabe höchster Priorität anzusehen. Passiert ist seither nichts. „Wir wollten mit unseren Anträgen dafür sorgen, dass es voran geht“, sagte Anna Mohn auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter.

Mehr erneuerbare Energien nutzen

Doch bei den anderen Fraktionen stießen sie dabei auf Ablehnung. „Wenn wir jetzt statt eines Gesamtkonzeptes Stück für Stück anfangen, das Thema zu bearbeiten, schaden wir der Sache mehr“, sagte Theo Hölscher ( SPD). Auch die CDU machte deutlich, dass sie die Anträge ablehnen werde. Konkret ging es der Grünen-Fraktion um die Erarbeitung eines Konzeptes für E-Ladesäulen in Dallgow-Döberitz und Seeburg sowie Prüfaufträge für Fotovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden, wie etwa dem neuen Depot der Seeburger Feuerwehr.

Dabei sollte in allen Fällen ermittelt werden, inwiefern für solche Vorhaben Fördermittel von Land oder Bund zur Verfügung stehen. „Möglich wäre auch ein Leitfaden für private Nutzer, welchen Beitrag sie leisten können“, so Mohn. Die AfD sah die Elektromobilität grundsätzlich kritisch. „Es ist teuer in der Anschaffung und hat längst nicht die Reichweite“, verglich Lena Duggen Elektrofahrzeuge mit klassischen Verbrennern.

Ladesäule vor dem Bahnhof geplant

Auch Bürgermeister Jürgen Hemberger (FWG) sah den Antrag kritisch. Nicht wegen der E-Mobilität an sich, sondern, ob dies überhaupt in den Aufgabenbereich der Gemeinde falle, beziehungsweise diese die Errichtung eines Ladesäulen-Netzes überhaupt stemmen kann. Eine Ladesäule mit der EMB sei derweil schon in der Planung. „Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll dort eine öffentliche Ladesäule aufgestellt werden“, kündigte Jürgen Hemberger an.

Einig waren sich alle Fraktionen, dass der Antrag der Grünen, ein weiteres Konzept zu erstellen, nicht der richtige Weg sei. Denn im jüngst verabschiedeten Klimabeschluss ist bereits die Erarbeitung eines Klimakonzeptes enthalten. „Ich habe die Absicht, im nächsten Klima- und Gemeindeentwicklungsausschuss die geplante Arbeitsgruppe auf den Weg zu bringen“, erklärte Klima-Ausschuss-Vorsitzender Sven Richter ( CDU). Fraktionskollege Fritz Kluchert bot sich derweil bereits als Mitglied für die Arbeitsgruppe an.

Um eine Ablehnung der Anträge zu verhindern, zogen die Grünen diese zurück, kündigten aber an, die Themen künftig wieder auf den Tisch zu bringen.

Von Danilo Hafer