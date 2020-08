Dallgow-Döberitz

Sieben Anträge hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der Sitzung der Dallgower Gemeindevertretung am Mittwochabend eingebracht - von Kletterwand bis Blühstreifen. Während die Grünen bei den meisten ihrer Anträge selbst für eine Aussetzung stimmten, um die Klärung in den Ausschüssen zu erreichen, sahen sie bei einem Antrag große Dringlichkeit, nämlich bei der Beschaffung von CO2-Ampeln für Kitas, Hort und Schule. Diese Ampeln sollen Auskunft über die Luftqualität geben und angesichts der Corona-Pandemie zum regelmäßigen Lüften animieren. Der Antrag wurde abgelehnt.

„Das wäre so eine einfache Maßnahme gewesen, um die Gesundheit von Kindern, Lehrern und Erziehern zu schützen. Wenn es mit dem Herbst kälter wird, wird nicht mehr so selbstverständlich wie im Sommer ausreichend gelüftet werden“, erklärte Fraktionsvorsitzende Anna Mohn in einer Pressemitteilung.

Grünen sehen Strategie hinter Ablehnung der Anträge

Die Einführung sollte schrittweise und in enger Abstimmung mit den Lehrern erfolgen. Entsprechende Geräte seien auf dem Markt schon für rund 60 Euro zu haben. Umso mehr fehle der Fraktionschefin das Verständnis dafür, dass die anderen Fraktionen dem nicht zustimmen konnten.

„Leider habe ich inzwischen den Eindruck, dass dies vor allem geschieht, damit wir uns keinen Erfolg auf die Fahnen schreiben können. Das mag politisch nachvollziehbar sein, ist, gerade wenn es um solche Themen wie Gesundheitsschutz von Kindern geht, für mich aber nicht akzeptabel“, so Mohn, die für die Grünen als Bürgermeisterkandidatin antritt.

