Dallgower Grüne wollen neue Brücke und soliden Haushalt

Dallgow-Döberitz

Mit Blick auf die Haushaltsplanung in der Gemeinde Dallgow-Döberitz und die Berichterstattung in der MAZ vom 5. November, fühlt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in ein falsches Licht gerückt. „Leider wird hier der Eindruck erweckt, wir würden auch bei knappen Kassen das Geld aus dem Fenster werfen. Das Gegenteil ist der Fall, viele für uns wichtige Projekte haben wir zunächst zurückgestellt“, betont Fraktionsvorsitzende Anna Mohn.

Brückenplanung kostet 300 000 Euro

Anlass für ihre Erklärung ist, dass berichtet wurde, die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hätte darauf bestanden, die Kosten für die Planung einer neuen Fuß- und Radwege-Brücke an der Wilmsstraße, von rund 300 000 Euro unbedingt in den Haushalt für 2021 aufzunehmen, obwohl der Haushalt ein Defizit von etwa 3,7 Millionen Euro aufweisen wird.

„Das Projekt Fuß- und Radbrücke wird von einer breiten Mehrheit der Gemeindevertretung befürwortet. Die bestehende Brücke ist das Nadelöhr schlechthin in der Gemeinde: Sie ist zu schmal und erlaubt deshalb keinen gesonderten Fahrradweg“, beschreibt die Wichtigkeit des Projektes.

Andere Vorhaben zurückstellen

Beim Thema Verkehr müsse jedoch betont werden, so Mohn, dass im Haushalt bereits viele „Auto-Straßenmaßnahmen“ geplant seien, die sich in ähnlichem Kostenrahmen bewegen, wie die Planung der Brücke. Um den Haushalt nicht zu sehr zu belasten, möchten die Grünen die Maßnahmen, die vor allem dem Autoverkehr dienen, zurückstellen und vor einer Umsetzung noch einmal die Gemeindevertretung entscheiden lassen. „Deshalb sind wir für einen sogenannten Sperrvermerk bei diesen Posten. Die Planung der Brücke wollen wir aufnehmen, weil wir sonst für den Brückenbau keine Fördermittel erwarten können.“

Brückenbau nur mit Fördermitteln

Fördermittel für Projekte, die den Verkehr klimafreundlich gestalten, würde der von der Brandenburger Regierungskoalition initiierte Zukunftsinvestitionsfonds bereitstellen. Die Brücke sei aus Sicht der Grünen ein Vorhaben, das davon profitieren würde. Dafür müsse jedoch das Geld für die Planung vorhanden sein. „Um das Brückenprojekt finanziell bewältigen zu können, habe ich vorgeschlagen, auch die Planung der Brücke mit einem Sperrvermerk zu versehen und die Mittel nur dann freizugeben, wenn die Förderung möglich ist. Uns ist eine seriöse Haushaltspolitik sehr wichtig – für wichtige Projekte Fördermittel zu nutzen, gehört für uns dazu“, so Mohn.

Von Danilo Hafer